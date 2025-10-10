ETV Bharat / bharat

IPS​ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ಕೇಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಆಯೋಗ

ಹರಿಯಾಣದ ಐಪಿಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ವೈ ಪೂರಣ್​ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆಯೋಗ ವಿವರ ಕೇಳಿದೆ.

ಐಪಿಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ವೈ.ಪೂರಣ್​ ಕುಮಾರ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 10, 2025 at 3:22 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಐಪಿಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ವೈ.ಪೂರಣ್​ ಕುಮಾರ್ ಅವರ​ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕುರಿತು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆಯೋಗ (ಎನ್​ಸಿಎಸ್​ಸಿ)ವು ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಇಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪೂರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಚಂಡೀಗಢದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಡೆನ್‌ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾವು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಅವಮಾನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಆಯೋಗವು ಚಂಡೀಗಢದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ (ಡಿಜಿಪಿ) ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನದ 338ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳ ಹೆಸರು, ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಬಂಧನದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪರಿಹಾರ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, 338ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್​ಸಿಎಸ್​ಸಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆಯೋಗ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಿರುಕುಳ ಕಾರಣ. ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ, ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಪತ್ನಿ ಅಮ್ನೀತ್​ ಪಿ.ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹರಿಯಾಣ ಡಿಜಿಪಿ ಮತ್ತು ರೋಹ್ಟಕ್​ ಎಸ್​ಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲಿಸಬೇಕೆಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಯಾಬ್​ ಸಿಂಗ್​ ಸೈನಿ ಅವರಿಗೂ ವಿವರವಾದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚಂಡೀಗಢ ಪೊಲೀಸರು ಡೆತ್‌ ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

