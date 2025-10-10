ETV Bharat / bharat

ಡಿಜಿಟಲ್​ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್​ ಜೀವಂತ; ಆಧುನಿಕ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರವಾನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪೋಸ್ಟ್​ ಆಫೀಸ್​ಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿವೆ.

WORLD POST DAY 2022
ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ (Getty Image)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 10, 2025 at 3:00 PM IST

Updated : October 10, 2025 at 3:09 PM IST

6 Min Read
ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಶ್ರೇಯಾ ಶರ್ಮಾ

ಶಿಮ್ಲಾ: ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಅ.9ರಂದು ವಿಶ್ವ ಅಂಚೆ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ವಿಶ್ವ ಅಂಚೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅ.6ರಂದು ಅಂಚೆ ವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಯಣ್ಣ ದೂರದೂರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಆತ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ರಗಳು ಎಣಿಸಲಾರದ ನೋವು, ನಲಿವು, ಸುಖ, ದುಃಖ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದವು.

ಆದರೆ, ಇಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ. ಇಮೇಲ್, ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ತುದಿ ಬೆರಳಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೂ, ಅಂಚೆಯಣ್ಣನ ಕೆಲಸ ನಿಂತಿಲ್ಲ.

ಈಗಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂಚೆಯಣ್ಣ ಈಗಲೂ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರತೀ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೆಲಸ (ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ) ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಈಗ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.

ಇಮೇಲ್, ಜಿಮೇಲ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಸಂವಹನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಜಾಲವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. 150,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಂಚೆ ಜಾಲವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಇನ್ನೂ ತಲುಪದ ದೇಶದ ಕುಗ್ರಾಮದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯೇ ಸರಿ.

National Post Day: Postal Department Journey From Letter To- App Facilities At Post Offices
ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ (ETV Bharat)

ಡಿಜಿಟಲ್​ ಕಾಲ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್​ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಸಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. - ಪವನ್ ಶರ್ಮಾ, ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್.

"ಇಂದು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೂರದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನೂ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​ ನವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್​ ಯುಗ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಕೇಂದ್ರವಿಲ್ಲದ ಕಡೆ, ಅಂಚೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಪವನ್ ಶರ್ಮಾ.

ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ: "ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಣಕಾಸು, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ಆರ್‌ಡಿ, ಟಿಡಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಂತಹ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಎಟಿಎಂಗಳು, ಎನ್‌ಇಎಫ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಐಪಿಪಿಬಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳ (ಪಿಎಲ್‌ಐ/ಆರ್‌ಪಿಎಲ್‌ಐ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನೋಹರ್‌ಲಾಲ್.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತರ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುವ ಫಿಲಾಟೆಲಿ ಮತ್ತು ಮೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್‌ನಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಜಿಯೋ-ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

National Post Day: Postal Department Journey From Letter To- App Facilities At Post Offices
ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಪಾರ್ಸಲ್​ (ETV Bharat)

ಕೈಗೆಟುಕುವ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸೇವೆಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್, ನೋಂದಾಯಿತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮನಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಂತಹ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಬದಲಾದ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿತರಣೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಇ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಂತಹ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಿಂಚಣಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳು, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್.

ಪತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ, ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ: "ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಐಪಿಪಿಬಿ (ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್) ಮೂಲಕ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವೃದ್ಧರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್) ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಈಗ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಶಿಮ್ಲಾದ ಜಿಪಿಒದ ಅಂಚೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಚೌಹಾಣ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಆಧುನಿಕ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳು: ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ (ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ) ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಐಪಿಪಿಬಿ) ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಕ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 10 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

National Post Day: Postal Department Journey From Letter To- App Facilities At Post Offices
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳು (ETV Bharat)

ವಿಶ್ವ ಅಂಚೆ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶವೇನು?: ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ವಿಶ್ವ ಅಂಚೆ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 1874ರಂದು, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಬರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ 22 ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಂಚೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಅದೇ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ವಾರ: 1969ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನ ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅ. 9 ಅನ್ನು ವಿಶ್ವ ಅಂಚೆ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ವಿಶ್ವ ಅಂಚೆ ದಿನದ ಮೊದಲು, ಅ. 6ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತವು ಜುಲೈ 1, 1876ರಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಂಚೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ 18ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಇದೆ 188 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ: ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಿರಿಧಾಮಗಳಲ್ಲೊಂದು!; ಆಧುನಿಕತೆ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ!

