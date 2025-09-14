ETV Bharat / bharat

ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫೋಟೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ₹70 ಸಾವಿರ ಕಳ್ಕೊಂಡ!

ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ 70 ಸಾವಿರ ರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಟ್ರೆಂಡ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 14, 2025 at 6:10 PM IST

2 Min Read
ತೆಲಂಗಾಣ: ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಫೊಟೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಾಗಿ ಫೋಟೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ 70 ಸಾವಿರ ರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯೆಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿಪೇಟೆ ಮಂಡಲದ ರಾಚರ್ಲ ಬೊಪ್ಪಾಪುರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು.

ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ಟ್ರೆಂಡ್​ನಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಇಮೇಜ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್​ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಟ್ರೆಂಡ್​ನಂತೆ 3D ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 70 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕಟ್ ಆಗಿರುವ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅವರಿಗೆ ಬಳಿಕ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೆಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು 3D ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವೆ" ಎಂದು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಟ್ರೆಂಡ್?: ಗೂಗಲ್‌ನ ಜೆಮಿನಿ 2.5 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇಮೇಜ್ ಟೂಲ್ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿ ‘3D Figurine’ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಆಕರ್ಷಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಈ ಪರಿಕರವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಪರಿಕರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ.

200 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಡಿಟ್​: ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ನಟರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರನ್ನೂ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಕೆದಾರರು Instagram, TikTok ಮತ್ತು Xನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರು Google Gemini ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೂಲಕ ಫೋಟೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಕೆದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಅನಧಿಕೃತ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.

