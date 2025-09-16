ETV Bharat / bharat

ನಿಗೂಢ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವು

ನಿಗೂಢ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ರೈತರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.

Buffalo
ಎಮ್ಮೆ (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2025 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ತಲ್ಲಪುಡಿ(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲ್ಲಪುಡಿ ಮಂಡಲದ ಪೆದ್ದೇವಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಮ್ಮೆಗಳು ನಿಗೂಢ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಎಮ್ಮೆಗಳಿವೆ. ಹಠಾತ್ ರೋಗದಿಂದ ಅವುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವುದು ಹೈನುಗಾರರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ರೋಗಪೀಡಿತ ಎಮ್ಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ದದ್ದುಗಳಂತಹ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹ ಆಲಸ್ಯವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಾಯುತ್ತಿವೆ. ಎಮ್ಮೆಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಗಾಬರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವರು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಕಾಕಿನಾಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಜೈವಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸೋಂಕಿತ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಎಮ್ಮೆಗಳ ಮೇವು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಮಲ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಗನ್ನವರಂನಲ್ಲಿರುವ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸದಸ್ಯರೂ ಸಹ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರವೇ ರೋಗದ ನಿಖರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೊವ್ವೂರು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮತ್ತಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಹರಡುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸತ್ತ ಎಮ್ಮೆಯೂ ಸುಮಾರು 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ ರೈತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗೊತ್ತಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಕ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಂತಾರಾಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್​ಚಿಟ್​ ನೀಡಿದ ಎಸ್​ಐಟಿ; ಸುಪ್ರೀಂ ಆದೇಶ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌

For All Latest Updates

TAGGED:

BUFFALOESMYSTERIOUS DISEASE KILLS BUFFALOESನಿಗೂಢ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವುANDHRA PRADESHBUFFALOES DEATH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ F31 5G ಸೀರಿಸ್​ ಲಗ್ಗೆ

ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡ್​ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ

ಚಹಾ ಕುಡಿದು, ಕಪ್​ ತಿನ್ನಿ: ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು

ಏನಿದು 10-10-10 ರೂಲ್ಸ್? ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.