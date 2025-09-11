ETV Bharat / bharat

ರೆಡ್​​ ಲೈಟ್ ಏರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು; ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಮಕ್ಕಳು

ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ರೆಡ್​ಲೈಟ್​ ಏರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2025 at 7:37 PM IST

ಮುಜಫರ್‌ಪುರ (ಬಿಹಾರ): ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮುಜಫರ್‌ಪುರದ ಕನ್ಹೌಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಠಾಣೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅತಿಫ್ (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಮೊದಲು ಓದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರೂಬಿ (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ)ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಇಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾಜ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನನಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಆಸೆಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

6ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಂದನಾ (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾನು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ಇಷ್ಟ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ನನಗೆ ಓದಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸು ಎಂದು ಹುರುದುಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

ಪೊಲೀಸರ ಉದಾತ್ತ ಕೆಲಸವು ಚಿಂತನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು: ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಭಯದಿಂದ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ರೆಡ್​ ಲೈಟ್​​ ಏರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳು ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರಿಂದಲೇ ಜೀವನದ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದು ದಿನ ತಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

'ನಾನು ಸಂಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಓದಲು ಬರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಠಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಲೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು: ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಮರುದಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ತರುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿತು. ಮುಜಾಫರ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ನಸೀಮಾ ಖಾಟೂನ್ ಅವರ ಉಪಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದು ರೆಡ್​ ಲೈಟ್ ಏರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಹೌಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಲೆ ಇದೀಗ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದು ಎಎಸ್​​ಪಿ ಅವಧೇಶ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ : ಈ ಕುರಿತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ನಸೀಮಾ ಖಾಟೂನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪಕ್ರಮವು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಎಎಸ್ಪಿ ಅವಧೇಶ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕನ್ಹೌಲಿ ಚೌಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ನಸೀಮಾ ಅವರು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 15 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಮರುದಿನವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಠಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜೆ 5:30 ರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ : ರೆಡ್​ ಲೈಟ್​ ಏರಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಲೆಯ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ರಮೇಣ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 5:30 ರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 15 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಓದಿದರೆ ಜನರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇತ್ತು. ಕ್ರಮೇಣ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು ಮತ್ತು ತರಗತಿಯ ವಾತಾವರಣವು ಉತ್ಸಾಹ ಭರಿತವಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದೊಳಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ 150 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು" ಎಂದು ನಸೀಮಾ ಖಾಟೂನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ಹೌಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನನ್ನ ಬೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ಸೀತಾಮರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಉತ್ಸಾಹ ನನಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕನ್ಹೌಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ರವಿಶಂಕರ್ ರಾಣಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ : ನಸೀಮಾ ಖಾಟೂನ್ ಅವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಕ್ಕಳು, "ದೀದಿ, ಇದೇನು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿವರು, 'ನೀವು ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಇದು ಸಿಗಲಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದೀಚಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರೆಡ್​ ಲೈಟ್ ಏರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ನಂತರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

