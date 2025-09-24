ETV Bharat / bharat

ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಮಾಡಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕ: ಗುರುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್​ಡಿ ಮಾಡಿ, ಇದೀಗ 200 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

bharatanatyam
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಷೇಕ್​ ಜಾನಿ ಮಿಯಾ (ETV)
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕಲೆಗೆ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ, ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸವಾಲು, ಆಕ್ಷೇಪ, ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಇದೀಗ ತಾವೇ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದನ ಹೆಸರು ಷೇಕ್​ ಜಾನಿ ಮಿಯಾ. ಇವರು ಹೈದರಾಬಾದ್​​ನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್​ಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಯಿ, ಅಜ್ಜನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ: ಜಾನಿಮಿಯಾ ಅವರು ಖಮ್ಮಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲ್ಲಡಾದವರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಶಾಹಿದಾ ಬೇಗಂ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕಲಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರ ಮಗ ಜಾನಿಮಿಯಾಗೆ ಆತನ ಐದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.

ಆತನ ಅಜ್ಜ ಕೂಡ ಜಾನಿಮಿಯಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭೇಟಿಯಾದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗದ ವೇಳೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಸೇವಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ 'ಕಲಾದರ್ಶಿನಿ' ಎಂಬ ನೃತ್ಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ನಂತರ ನೃತ್ಯವೇ ಅವರ ಜೀವನವಾಯಿತು.

ನಂತರ, ಜಾನಿಮಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಾರದಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು, ಆಂಧ್ರ ನಾಟ್ಯಂ ಕಲಿತರು. ನಂತರ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆನಂದ್​ ಶಂಕರ್ ಜಯಂತ್​ ಅವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಶಿವನ ವೇಷಧಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ
ಶಿವನ ವೇಷಧಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಷೇಕ್​ ಜಾನಿ ಮಿಯಾ (ETV Bharat)

ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ: ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರ ಜಾನಿಮಿಯಾ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 200 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆದಾಗ, ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಜಾನಿಮಿಯಾ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕೆಲವರು ಅನ್ಯಧರ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜಾನಿಮಿಯಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎದುರು ನೃತ್ಯ: ಜಾನಿಮಿಯಾ ಆಂಧ್ರ ನಾಟ್ಯಂ, ಪೆರಿನಿ ಶಿವ ತಾಂಡವಂ, ಕೂಚಿಪುಡಿ ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿ ಅಮರಾವತಿಯ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.

