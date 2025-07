ETV Bharat / bharat

ಕೂಡಿಟ್ಟ 30 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್​ 650 ರೂ: ಕನಸಿನ ಮನೆಗಾಗಿಟ್ಟ ಹಣ ನೀರು ಪಾಲು: ಇಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್​ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಡಿಲಾಘಾತ! - TEACHER COUPLE DREAM WASHED AWAY

ಕನಸಿನ ಮನೆ ಹೊಂದಲು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣ ನೀರು ಪಾಲು ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : July 7, 2025 at 7:36 AM IST | Updated : July 7, 2025 at 8:22 AM IST 3 Min Read

ಮಂಡಿ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳು ಜೀವನವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡ ಕನಸು, ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 30 ರ ರಾತ್ರಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಾಶವಾದ ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಥೆ ಇದು. ತುನಾಗ್ ಬಜಾರ್ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ದಂಪತಿ ಮುರಾರಿ ಲಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೋಶ್ನಿ ದೇವಿಗೂ ಇಂತಹುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಆ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯದಂತೆ ಬಂದ ಪ್ರವಾಹವು ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಜೀವನದ ಬಂಡವಾಳವಾದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಟ್ರಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನುಂಗಿ ಹಾಕಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುನಾಗ್ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕ ದಂಪತಿ ಮುರಾರಿ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ರೋಶ್ನಿ ದೇವಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನೋವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಲಸು ಈ ದಂಪತಿ ತಮಗೆ ಎಂದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಾ ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹನಿ ಹನಿಕೂಡಿಸಿ 30 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪೈಸೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜತನದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ.? ಆ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯದಂತೆ ಬಂದ ಪ್ರವಾಹವು ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಹಾಕಿದೆ (ETV Bharat) ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೆವು: ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತುನಾಗ್ ನಿವಾಸಿ ಮುರಳಿ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜೂನ್ 20 ರಂದು ಒಂದು ನಿವೇಶನವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ದಂಪತಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹದಾಸೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಈ ದಂಪತಿ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದರು, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಅತ್ತೆ, ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಭರವಸೆಯಿಂದ, ಅವರು ಈ ಹಣವನ್ನು ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಟ್ರಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

