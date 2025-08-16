ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಗರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಭೂ ಕುಸಿತದಿಂದ ಅನೇಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಖ್ರೋಲಿಯ ವರ್ಷನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಬಿಎಂಸಿ) ನ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಮಿಶ್ರಾ (50) ಮತ್ತು ಶಾಲು ಮಿಶ್ರಾ (19) ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
🌧️ In Mumbai, between 16th August 2025, 01:00 am to 16th August 2025, 04:00 am (3 hrs), the following locations recorded the highest rainfall ☔— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) August 16, 2025
(Rainfall in millimetres)
🌆 Western Suburbs -
Marol Fire Station - 207
Nariyalwadi School, Santacruz - 202
Chakala Municipal…
ಪುರಸಭೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಮಲಗಿದ್ದ ಗುಡಿಸಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ರಾಜವಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಆರತಿ ಮಿಶ್ರಾ (45) ಮತ್ತು ರಿತುರಾಜ್ ಮಿಶ್ರಾ (20) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಟ್ರಾಮಾ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
🚨भारतीय हवामान खात्याने मुंबईसाठी 'रेड अलर्ट' जारी केला आहे. ⚠️🌧️— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) August 16, 2025
🚨 The India Meteorological Department (IMD) has issued a 'Red Alert' for Mumbai. ⚠️🌧️
🛑मुंबईकर नागरिकांनी आवश्यकता नसल्यास शक्यतो घराबाहेर पडणे टाळावे. 🏠🙏
🛑Mumbaikars, if not required, avoid stepping out… pic.twitter.com/uSZ6SCTt9i
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ; ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಮತ್ತು 16 ರ ನಡುವೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 99.61 ಮಿಮೀ, ಪೂರ್ವ ಉಪನಗರಗಳಲ್ಲಿ 142.80 ಮಿಮೀ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪನಗರಗಳಲ್ಲಿ 144.57 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
#WATCH Mumbai: Heavy rain causes waterlogging in many parts of the city.— ANI (@ANI) August 16, 2025
Visuals from Kings Circle. pic.twitter.com/X6pQGfgxhq
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂಧೇರಿ, ಕುರ್ಲಾ ಮತ್ತು ಚೆಂಬೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ: ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಮುಂಬೈಗೆ 'ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್' ನೀಡಿದೆ. ಐಎಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಯಗಢ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು) ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
#WATCH | Maharashtra | Severe waterlogging at Vashi as continuous rain lashes Navi Mumbai and adjoining areas pic.twitter.com/gtEN7weTsf— ANI (@ANI) August 16, 2025
ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಎಂಸಿ, ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Railway tracks filled with water as heavy rainfall lashes Mumbai since last night— ANI (@ANI) August 16, 2025
Visuals from Dadar railway station pic.twitter.com/RUANn6chD3
ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 100 / 112 / 103 ಅನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Mumbai is experiencing heavy rainfall with an Orange Alert in effect. Water-logging and reduced visibility have been reported in several areas.— मुंबई पोलीस - Mumbai Police (@MumbaiPolice) August 15, 2025
Mumbaikars are advised to avoid non-essential travel and to exercise caution while venturing out.
Police have been instructed to be on…
