ಮಹಾ ಮಳೆಗೆ ನಲುಗಿದ ಮುಂಬೈ; ಸರ್ಕಾರಿ, ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ರಜೆ, ಹಾರ್ಬರ್​ ಲೈನ್​ ರೈಲು ಸೇವೆ ಬಂದ್​ - TRAIN SERVICES ON HARBOUR LINE

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೆಡ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಕ್​ ಫ್ರಂ ಹೋಂ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಾ ಮಳೆಗೆ ನಲುಗಿದ ಮುಂಬೈ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 19, 2025 at 1:32 PM IST

ಮುಂಬೈ: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಟ್ರೈನ್​ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲು ಹಳಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಾರ್ಬರ್​ ಲೇನ್​ ಹಾಗೂ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್​ ಟರ್ಮಿನಸ್​ ಹಾಗೂ ಕುರ್ಲಾ ಸ್ಟೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರಿ ಮಳೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಹಳಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕುರ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸಿಯಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವ ಮಿಥಿ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ರೈಲು ಹಳಿಗಳು ಸುಮಾರು 12 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಎಸ್‌ಎಂಟಿ ಮತ್ತು ಕುರ್ಲಾ ನಡುವಿನ ಬಂದರು ಮಾರ್ಗದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.20 ರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಮುಂಬೈ ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ ಹಿರೇನ್​ ಮೀನಾ, ಮುಂಬೈನ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಚುನ್ನಭಟ್ಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್​ ಜಲಾವೃತ್ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹರ್ಬರ್​ ಲೈನ್​ ನಡುವಿನ ಸಿಎಲ್​ಎ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್​ಎಂಟಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆವರೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ದಿನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಮೀನಾ ಅವರು, ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಬಂದ್​: ತೀವ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಕುರಿತು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಇಂದು ಬಂದ್​ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಎಂಸಿ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅನಗತ್ಯ ಸಂಚಾರ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದಿದೆ.

ಮಳೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​: ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಪತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಕುರಿತು ಅವಲೋಕಿಸಿದರು.

ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್​​ 18ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ರೆಡ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಂದ್ರಾ ಖಾರ್ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಚೆಂಬೂರ್, ವಸೈ- ವಿರಾರ್ ಮತ್ತು ಚುನಾಭಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಸಾರ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ 250 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

