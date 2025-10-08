ETV Bharat / bharat

ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ನವಿಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೊದಲ ಹಂತ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ನವಿ ಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಂತ 1ನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು.

ನವಿಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ
ನವಿಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 8, 2025 at 5:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಅಂದಾಜು 19,650 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಇಂದು(ಬುಧವಾರ) ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು, ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಮುರಳೀಧರ್ ಮೊಹಲ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್, ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವವ್ರತ್ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ನವಿ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದ ಎರಡನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಬಹುವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಗುಚ್ಛಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ನವಿಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ
ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ನವಿಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ETV Bharat)
  • ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಲಂಡನ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಜಹಾ ಹದೀದ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್' ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂವು ಕಮಲದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. 'ತೇಲುವ ಕಮಲ' ಎಂಬ ಥೀಮ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸುಂದರ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಮಲದ ದಳಗಳಂತೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ 12 ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ 17 ಬೃಹತ್ ಕಂಬಗಳು ಈ ಭವ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.
  • 1,160 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಧುನಿಕ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಸಭಾಂಗಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವರ್ಗ-III ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ILS) ಇಲ್ಲಿದೆ. 300 ಮೀಟರ್ ಗೋಚರತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿಸಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ನವಿಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ
ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ನವಿಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ETV Bharat)
  • ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡರೂ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ನಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತವು ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ರನ್‌ವೇ ಹೊಂದಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 2 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು 0.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು (ಆಲ್ಫಾ, ಬ್ರಾವೋ, ಚಾರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ) ಮತ್ತು 88 ಚೆಕ್-ಇನ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 66 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು. 22 ಸ್ವಯಂ-ಚೆಕ್-ಇನ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಗಂಟೆಗೆ 10 ವಿಮಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣವು ಗಂಟೆಗೆ 40 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೆನ್-ಝಡ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಡಿಜಿ-ಯಾತ್ರಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ನವಿಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ
ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ನವಿಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ETV Bharat)
  • ದುಬೈ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ ಹೀಥ್ರೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ನವಿ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಯುಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಮಾನಾಂತರ ರನ್‌ವೇಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 9 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು 3.25 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕೆ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
  • ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಯುಯಾನ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ವಾಹಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಾರ್ಷಿಕ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
  • ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 5G ಸಂಪರ್ಕ, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 'ಮುಂಬೈ ಒನ್'ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. JNPT ಬಂದರಿನ ಸಾಮೀಪ್ಯತೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ನವಿಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ
ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ನವಿಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ETV Bharat)

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಪನ್ವೇಲ್, ಉಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಖಾರ್ಘರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂಬೈಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಬಿಕೆಸಿಯಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಟಲ್ ಸೇತು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಲೈನ್-3ರಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ದುಬೈ ಅಥವಾ ಲಂಡನ್‌ನಂತಹ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ನವಿಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ
ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ನವಿಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್​ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಗೂಗಲ್​ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODIನವಿಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣMUMBAINAVI MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಗಿಳಿಯು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ!?: ಪ್ರಾಣಿ -ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಭವ್ಯಾ; ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅನನ್ಯ - ಅಪಾರ!

ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್​ಗೆ 19 ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿ ಶಂಕೆ: ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆಗೆ ಸೂಚನೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ; ಸಿಹಿ ಜೋಳದ ದಂಟಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ರೈತ: ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!! - ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ

'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ: ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಅರವಿಂದ್​ ಕಶ್ಯಪ್ ಜೊತೆ​ ಎಕ್ಸ್​ಕ್ಲೂಸಿವ್​​ ಮಾತು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.