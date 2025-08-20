ಮುಂಬೈ: ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಎರಡು ಮೊನೊರೈಲುಗಳು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಲುಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು, 782 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದ ಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ(ಮಂಗಳವಾರ) ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.
12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಂತುಹೋದ ಕಾರಣ ಕೆಲವರು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೇ ಮೊನೊರೈಲು ಹತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೊನೊರೈಲ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನದಟ್ಟಣೆಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (MMRDA) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೈಕೊಟ್ಟ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದ ಜನ: ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡುಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೊನೊರೈಲ್ ನಿಂದ ಸುಮಾರು 582 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ರೈಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತುಸು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಮೊನೊ ರೈಲಿನಿಂದ 200 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ವಡಾಲಾ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎಳೆದು ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಜೆ 6.15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಮೊನೊರೈಲ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಹದಿನೈದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 14 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು: ಸಿಎಂ ಫಡ್ನವೀಸ್: ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೊನೊರೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹತ್ತಿದರು ಎಂದು ಎಂಎಂಆರ್ಡಿಎ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ಆಸ್ತಿಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪಿಟಿಐಗೆ ಮೊನೊರೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈಲು ಹತ್ತುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಅಡಚಣೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರೈಲ್ ಅಡಚಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಎಂದು ಹೃತಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಪಿಟಿಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೊನೊರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದರು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ತನ್ನ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂಬೈ ಮಳೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ.