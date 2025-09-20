ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡಿದ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ; ಪೂರ್ವಜರ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ ಭಾವುಕ
ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಪಿಂಡದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಯಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು
Published : September 20, 2025 at 3:52 PM IST
ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ): ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಪಿಂಡದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಬಿಹಾರದ ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಚರಣೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಜೊತೆಯಾದರು.
ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರೋಹಿತರು ಆಗಿರುವ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಯಾಪಾಲ್ ಪಾಂಡ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಶಂಭು ಲಾಲ್ ವಿಠ್ಠಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ಪಿಂಡದಾನ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಗಯಾಪಾಲ್ ಪಾಂಡ ಕುಟುಂಬವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ್ವಜರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾವುಕರಾದರು. ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಂಬಾನಿ, ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕ್ರಿಯೆ ಬಳಿಕ ತಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು: ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ವಿಠ್ಠಲ್, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮಗ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪಿಂಡ ದಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಗಯಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದರು.
ಪಿಂಡ ದಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅಂಬಾನಿ ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದಾರ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬವು ಮೂಲತಃ ಗುಜರಾತ್ನ ಕಥಿಯಾವರ್ನವರಾಗಿದ್ದು, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಪಿಂಡ ದಾನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡುವುದೇಕೆ?; ಪಿತೃಪಕ್ಷದಂದು ಶ್ರಾದ್ಧಾ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವುದೇ ಮುಕ್ತಿ... ಏನಿದರ ಮಹತ್ವ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Pitru Paksha 2025: ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಸ್ವಯಂ ಪಿಂಡದಾನ; ಆತ್ಮ ಶ್ರಾದ್ಧ ನಡೆಯುವ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ದೇಗುಲವಿದು!