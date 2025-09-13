ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.50.9ರಷ್ಟು ಅವಿವಾಹಿತರು!; ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಿವಾಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?; ಹೀಗೊಂದು ವರದಿ
2023ರ ಮಾದರಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
Published : September 13, 2025 at 1:31 PM IST
ಭೋಪಾಲ್: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 2023ರ ಮಾದರಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ವಿವಾಹವಾಗದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲ ದೂಡುತ್ತಿರುವ ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚರಿ ತರಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.50.9ರಷ್ಟು ಮದುವೆ (ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು) ಆಗದವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.54.7ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.46.8ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವನ್ನು ಮಾದರಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ-2023 ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 1969 - 70ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ(SRS)ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಜನನ ದರ, ಮರಣ ದರ, ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ (IMR), ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ, ಒಟ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ದರದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾದರಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅರ್ಧ - ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ 8,804 ಮಾದರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 50.5% ಅವಿವಾಹಿತರು: ಮಾದರಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2023ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2023ರಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ.50.5ರಷ್ಟು ಜನರು ಮದುವೆಯಾಗದವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ 55.4 ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ 45.3. ಅಂದರೆ, ಮದುವೆಯಾಗದ ಪುರುಷರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ. 45.9ರಷ್ಟು ವಿವಾಹಿತರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ 49.0 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪುರುಷರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ 42.9% ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ.3.6ರಷ್ಟು ವಿಧವೆಯರು, ವಿಚ್ಛೇದಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ (5.6%) ಪುರುಷರಿಗಿಂತ (1.7%) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಿವಾಹಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಹಾರ: ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಿವಾಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಇದೇ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಿಹಾರವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (ಶೇ.58.3) ಅವಿವಾಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.57.5ರಷ್ಟಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ (ಶೇ. 41.3) ಅವಿವಾಹಿತರ ಪ್ರಮಾಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಧವೆಯರು, ವಿಚ್ಛೇದಿತರ ಪ್ರಮಾಣ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ (6.8%) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ (1.5%) ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ವಿವಾಹಿತರ ಪ್ರಮಾಣ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ (ಶೇ.51.8) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ (ಶೇ.40.2) ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ: ಆದರೆ, ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತರ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ 51.4 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಇದು 2023ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50.9ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.45.2ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ. 42.9ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದಿತರು, ವಿಧವೆಯರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಜನರ ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಮಾಣ 3.6 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು 2023ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3.9ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. 100ರಲ್ಲಿ ಶೇ.5.6ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದವರು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗಿಯರು: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶೇ.16.8ರಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರು 18 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 19.2 ಪ್ರತಿಶತ ಹುಡುಗಿಯರು 18 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿವಾಹದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.19.2ರಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರು ವಿವಾಹವಾದರೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.19.5ರಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರು 18 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಈ ವರದಿ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಸರಾಸರಿ: ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲದೇ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 100 ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 23.8 ರಷ್ಟು ಜನರು 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ 24.4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
1991ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ: 1991ರಿಂದ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 1991ರಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣವು 1991ರಲ್ಲಿ ಶೇ.45.7ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, 2023ರಲ್ಲಿ ಶೇ.49.0ಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಧವೆಯರು, ವಿಚ್ಛೇದಿತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣವು 1991ರಲ್ಲಿ ಶೇ.8.1ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಶೇ.5.6ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸರಾಸರಿ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸು 1990ರಲ್ಲಿ 19.3 ವರ್ಷದಿಂದ 2023ರಲ್ಲಿ 22.9 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ.
