ಪತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಹೋದ ಪತ್ನಿ; ಮೂವರು ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಕೊಂದ ತಂದೆ!
ತಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದ ಘಟನೆ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಶರಣಾದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 11, 2025 at 3:32 PM IST
ತಂಜಾವೂರು (ತಮಿಳುನಾಡು): ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯು ತನ್ನನ್ನು ತೊರೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತಾಶನಾದ ಪತಿಯೊಬ್ಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಕೊಂದಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನೆರೆಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದುಕ್ಕೂರು ಬಳಿಯ ಗೋಪಾಲಸಮುದ್ರಂ ಪ್ರದೇಶದ ವಿನೋದ್ಕುಮಾರ್ (38) ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದಿರುವ ಆರೋಪಿ ತಂದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ನಿತ್ಯಾ (35) ಎಂಬವಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ. ಇವರಿಗೆ ಓವಿಯಾ (12), ಕೀರ್ತಿ (8) ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ್ (5) ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ನಿತ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ತಿರುವರೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನ್ನಾರ್ಗುಡಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊರೆದ ನಿತ್ಯಾ, ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ವಿನೋದ್ಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಬದುಕಲಾಗದೇ, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿತ್ಯಾಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರೆದಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಕೆ ಗಂಡನ ಮನವಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿನೋದ್ಕುಮಾರ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದ. ಪತ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ತನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಪತ್ನಿಯ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿನೋದ್ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10) ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ತಂದಿದ್ದ. ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಂತಸದಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ, ವಿನೋದ್ಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ಮೂವರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ, ಮದುಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಕೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮದುಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪಟ್ಟುಕೊಟ್ಟೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ತಂದೆಯೇ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದ ಘಟನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಭಾರಿ ದುಃಖ ಹಾಗೂ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ!: ಮದುವೆಯಾದ ಹತ್ತೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾವನನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಂದ ಬಾಮೈದ