ಎಲೂರು(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ರಾಜ್ಯದ ಎಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊಯ್ಯಲಗೂಡೆಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೋರ್ವರು ತನ್ನ ಮಗಳ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನೂ ಸಹ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2020ರಲ್ಲಿ ಬಹ್ರೇನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಾರಸುದಾರರು ಹಾಗೂ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಿಸಲು ಹಣ ಇಲ್ಲದೇ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲೇ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ದಾನಿಯೋರ್ವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಹ್ರೇನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡದ ತಾಯಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಕೂಡ ನೋಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತಲ್ಲಾ ಎಂಬ ನೋವು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ: ಮೃತಳ ಹೆಸರು ಕೋರಡ ಸತ್ಯವತಿ (ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 37 ವರ್ಷ). ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಇವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಮೃತರ ತಾಯಿ ಲಂಕಾ ಸತ್ಯವತಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಕುಡುಕನಾಗಿದ್ದ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸತ್ಯವತಿಯು ಪತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲೆಂದು ಬಹ್ರೇನ್ಗೆ ಕೋರಡ ಸತ್ಯವತಿ ತೆರಳಿದ್ದರು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರಡ ಸತ್ಯವತಿ ಕುಟುಂಬ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಬಹ್ರೇನ್ಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಬಹ್ರೇನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇಹವನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ತಿಂಗಳ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವಾಸಿ ತೆಲುಗು ಸಂಘಂ (APNRTS) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆದರೆ ದುಃಖತಪ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಗಳ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ..
"ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕತಾರ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಳು. ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಕುಡುಕ ಗಂಡ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆತ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ, ಮಗಳು ತಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಳು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಮಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಸುದ್ದಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿತು. ನಮ್ಮ ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಅವಳ ದೇಹವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಅವಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಾನು ಅವಳ ಮುಖವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಲೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ".- ಲಂಕಾ ಸತ್ಯವತಿ, ಮೃತ ಕೋರಡ ಸತ್ಯವತಿ ತಾಯಿ.
