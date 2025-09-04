ETV Bharat / bharat

13ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಮಗು ಎಸೆದು ತಾಯಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ! - TRAGIC INCIDENT

ಗುಜರಾತ್​ನಲ್ಲಿ 13ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಮಗು ಎಸೆದು ತಾಯಿಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Published : September 4, 2025 at 4:49 PM IST

ಸೂರತ್ (ಗುಜರಾತ್): ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ 13ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೂರತ್​ನ ಆಲ್ಥಾನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾರ್ತಾಂಡ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಈ ದುರಂತ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಪೂಜಾ ವಿಲೇಷ್‌ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ (30 ವರ್ಷ) 13ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಮಗು ಎಸೆದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾಯಿ.

ಮೊದಲು ಮಗುವನ್ನು ಎಸೆದ ಪೂಜಾ 12 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ತಾನೂ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಿಂದ ಹಾರಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ದುರಂತ ನಡೆದಿದೆ. ಕಟ್ಟದಿಂದ ಮೊದಲು ಮಗು ಎಸೆದು ಬಳಿಕ ತಾಯಿ ಹಾರಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶೋಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಪೂಜಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಸಿ-ವಿಂಗ್‌ನ 13ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ: ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪೂಜಾ ತನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಸಿ-ವಿಂಗ್‌ನ 13ನೇ ಮಹಡಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹೋಗಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಲ್​ ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಕವೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಗು ಎಸೆದ ಪೂಜಾ, ಬಳಿಕ ತಾನೂ ಸಹ ಹಾರಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ದೃಶ್ಯ: ಪೊಲೀಸರು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾ ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ 13ನೇ ಮಹಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಗು ಎಸೆದು ತಾನೂ ಜಿಗಿದಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಕ್ಷಣ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನ್ಯೂ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯ ವೈದ್ಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗ್ಗ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬ: ಮೃತ ಪೂಜಾ ಪತಿ ವಿಲ್ಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಮೂಲತಃ ಮೆಹ್ಸಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದು, ಆಲ್ಥಾನ್‌ನ ಮಾರ್ತಾಂಡ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ್ಗ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷದ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

