ಬರಾನ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ತವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೆಲ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಕೆಲ್ವಾರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಹೋದರ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪಿಂಕಿ ಚಾಂಡೆಲ್ (30) ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಲು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಶಿವಪುರಿಯ ಅಕೋಡಾದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ 7 ವರ್ಷದ ಮಗ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಮೂವರಿಗೂ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರೂ ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಜೀವಗಳು: ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಾವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೆಲ್ವಾರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಪರಿಣಾಮ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಪಿಂಕಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾವಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಹ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರೈಟ್ ಹಾವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾವು ಸೊಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವು ಬಾಲಕನ ಬೆರಳು, ಬಾಲಕಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಪಿಂಕಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಖಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಗಳು- ಮಸಣ ಸೇರಿದಳು: ಪಿಂಕಿ ಚಾಂಡೆಲ್ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಹೋದರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ತಂದೆ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆಕೆಯ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅಜ್ಜ- ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋಣ ಎಂಬ ಒತ್ತಾಸೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮೊಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಆಕ್ರಂದನ ಕೂಡಾ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ಹೌಹಾರಿದ ಜನರು