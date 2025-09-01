ETV Bharat / bharat

7 ಸಾವಿರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕೇಸ್​​ಗಳು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ, ಈ ಪೈಕಿ 379 ಕೇಸ್​ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಳೆಯವು: ಸಿವಿಸಿ - CBI PENDING CASES

ಸಿಬಿಐ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 7 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೇಸ್​​ಗಳು ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದು ಸಿವಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

CBI PENDING CASES
7 ಸಾವಿರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕೇಸ್​​ಗಳು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 1, 2025 at 3:39 PM IST

2 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 7,072 ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 379 ಪ್ರಕರಣಗಳು 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಳೆಯವು ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಆಯೋಗ(ಸಿವಿಸಿ) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 1,506 ಕೇಸ್​​ಗಳು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, 791 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮೂರರಿಂದ 5 ವರ್ಷ, 2,115 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಐದರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇವೆ. 2,281 ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು 10 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷ, 379 ಪ್ರಕರಣಗಳು 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದ್ದಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ವರೆಗಿನದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿವಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2024 ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು 7,072 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದರೆ, ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2,660 ಪ್ರಕರಣಗಳು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ 13,100 ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳು, ಮರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, 606 ಪ್ರಕರಣಗಳು 20 ವರ್ಷಗಳು, 1,227 ಪ್ರಕರಣಗಳು 15 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಸಿವಿಸಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇತ್ಯರ್ಥವಾದ ಕೇಸು ಎಷ್ಟು? ಸಿಬಿಐ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 2024 ರ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲಿ 644 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, 392 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 154 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಖುಲಾಸೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 21 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ 77 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 69.14 ರಷ್ಟಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಇದು 2023 ಶೇಕಡಾ 71.47 ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಸಿವಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ.

2024 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 11,384 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ 807 ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 674 ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 133 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೇಸ್​ ಇತ್ಯರ್ಥ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್​​ಗೆ ಕೋರ್ಟ್​ಗಳ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೇಸ್​ಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ವಂಚನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ತನಿಖೆಯು ತಡವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣ: ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಹಿಂದಿನ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ ದೋಷಿ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಕೋರ್ಟ್​ ತೀರ್ಪು

ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್​ ಟಾರ್ಚರ್​ ಪ್ರಕರಣ; 6 ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ

ನವದೆಹಲಿ: ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 7,072 ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 379 ಪ್ರಕರಣಗಳು 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಳೆಯವು ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಆಯೋಗ(ಸಿವಿಸಿ) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 1,506 ಕೇಸ್​​ಗಳು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, 791 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮೂರರಿಂದ 5 ವರ್ಷ, 2,115 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಐದರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇವೆ. 2,281 ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು 10 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷ, 379 ಪ್ರಕರಣಗಳು 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದ್ದಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ವರೆಗಿನದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿವಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2024 ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು 7,072 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದರೆ, ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2,660 ಪ್ರಕರಣಗಳು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ 13,100 ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳು, ಮರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, 606 ಪ್ರಕರಣಗಳು 20 ವರ್ಷಗಳು, 1,227 ಪ್ರಕರಣಗಳು 15 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಸಿವಿಸಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇತ್ಯರ್ಥವಾದ ಕೇಸು ಎಷ್ಟು? ಸಿಬಿಐ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 2024 ರ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲಿ 644 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, 392 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 154 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಖುಲಾಸೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 21 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ 77 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 69.14 ರಷ್ಟಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಇದು 2023 ಶೇಕಡಾ 71.47 ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಸಿವಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ.

2024 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 11,384 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ 807 ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 674 ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 133 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೇಸ್​ ಇತ್ಯರ್ಥ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್​​ಗೆ ಕೋರ್ಟ್​ಗಳ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೇಸ್​ಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ವಂಚನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ತನಿಖೆಯು ತಡವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣ: ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಹಿಂದಿನ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ ದೋಷಿ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಕೋರ್ಟ್​ ತೀರ್ಪು

ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್​ ಟಾರ್ಚರ್​ ಪ್ರಕರಣ; 6 ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ

For All Latest Updates

TAGGED:

CBICVCCBI CASES PENDING TRIALಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕೇಸ್​​ಗಳುCBI PENDING CASES

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2ನೇ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯ

ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ದಾಳಿ: 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಉಗ್ರರು

ತಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ OpenAI ಬಳಸಲು ಮೆಟಾ ಚಿಂತನೆ?

ಚುರುಮುರಿಯ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.