ETV Bharat / bharat

ಹಿಮಾಚಲದ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಕುಸಿತ: 8 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಸೇರಿ ಮೂವರು ಸಾವು

ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

Monsoon Havoc In Himachal: Landslide Claims Three Lives In Mandi
ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2025 at 1:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಡಿ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿನ ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಹ್ರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಭೂಕುಸಿದು ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗು 8 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಬರ್ಗತಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮನೆಯೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಐವರ ಪೈಕಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಸಾಕ್ಷಿ ವರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧರ್ಮಪುರ್​ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಬಸ್​​ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಚ್​ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್​ಗಳು ಮೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಬಸ್​ಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ಹಲವು ವಾಹನಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕೆಲವು ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ವೊಂದರ 150 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾತ್ರಿಪೂರ್ತಿ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಕಾರುಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ಪಾಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಪುರ್​ ಡಿಎಸ್​ಪಿ ಸಂಜೀವ್​ ಸೂದ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಸೋನ್‌ಖಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಾಹನಗಳು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ನುಗ್ಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೇಘಸ್ಪೋಟ, ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಜೂನ್ 20ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 404 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವರದಿಯ ಅನುಸಾರ ಮಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 229 ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅವಘಡಗಳಲ್ಲಿ 175 ಸಾವುಗಳಾಗಿವೆ.

ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಂಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1231.64 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ₹298.23 ಕೋಟಿ, ಚಂಬಾದಲ್ಲಿ ₹738.07 ಕೋಟಿ, ಲಾಹೌಲ್​ ಸ್ಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ₹37.20 ಕೋಟಿ, ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ₹428.79 ಕೋಟಿ, ಸಿರ್ಮೌರ್​ನಲ್ಲಿ ₹148.94 ಕೋಟಿ, ಸೊಲನ್​ನಲ್ಲಿ ₹173.07 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಉನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ₹601.80 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ತತ್ತರ! ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಪ್ರವಾಹ; ಹಲವರು ಕಣ್ಮರೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

MANDI LANDSLIDEHIMACHAL PRADESH MONSOONMANDI RAINFALLಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶHIMACHAL PRADESH MONSOON HAVOC

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ F31 5G ಸೀರಿಸ್​ ಲಗ್ಗೆ

ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡ್​ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ

ಚಹಾ ಕುಡಿದು, ಕಪ್​ ತಿನ್ನಿ: ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು

ಏನಿದು 10-10-10 ರೂಲ್ಸ್? ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.