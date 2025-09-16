ಹಿಮಾಚಲದ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಕುಸಿತ: 8 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಸೇರಿ ಮೂವರು ಸಾವು
ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
Published : September 16, 2025 at 1:07 PM IST
ಮಂಡಿ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿನ ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಹ್ರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಭೂಕುಸಿದು ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗು 8 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಬರ್ಗತಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮನೆಯೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಐವರ ಪೈಕಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಸಾಕ್ಷಿ ವರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
#WATCH | Shimla, Himachal Pradesh: Heavy rains in the last 24 hours have caused widespread damage across the state, with the capital Shimla also witnessing landslides and destruction last night. Vehicles and houses in Shimla reported major damage after a massive landslide… pic.twitter.com/vwJPjFf1jZ— ANI (@ANI) September 16, 2025
ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧರ್ಮಪುರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಮೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಬಸ್ಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ಹಲವು ವಾಹನಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕೆಲವು ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ವೊಂದರ 150 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾತ್ರಿಪೂರ್ತಿ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಕಾರುಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ಪಾಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಪುರ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಸಂಜೀವ್ ಸೂದ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸೋನ್ಖಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಾಹನಗಳು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ನುಗ್ಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ.
#WATCH | Himachal Pradesh: Last night, heavy rain lashed the Mandi district, causing major destruction in Dharampur town. Many vehicles were swept away.— ANI (@ANI) September 16, 2025
(Source: Police) pic.twitter.com/AlJUarMO0H
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೇಘಸ್ಪೋಟ, ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಜೂನ್ 20ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 404 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವರದಿಯ ಅನುಸಾರ ಮಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 229 ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅವಘಡಗಳಲ್ಲಿ 175 ಸಾವುಗಳಾಗಿವೆ.
ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಂಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1231.64 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ₹298.23 ಕೋಟಿ, ಚಂಬಾದಲ್ಲಿ ₹738.07 ಕೋಟಿ, ಲಾಹೌಲ್ ಸ್ಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ₹37.20 ಕೋಟಿ, ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ₹428.79 ಕೋಟಿ, ಸಿರ್ಮೌರ್ನಲ್ಲಿ ₹148.94 ಕೋಟಿ, ಸೊಲನ್ನಲ್ಲಿ ₹173.07 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಉನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ₹601.80 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
