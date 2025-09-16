ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಪಿಎಂ ಮಿತ್ರ ಪಾರ್ಕ್'ಗೆ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ
ನಾಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : September 16, 2025 at 2:17 PM IST
ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ದೇಶದ ಮೊದಲ 'ಪಿಎಂ ಮಿತ್ರ ಪಾರ್ಕ್'ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 17) ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಧಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಅವರು, ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ 'ಸೇವಾ ಪಖ್ವಾಡ'ವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಿಎಂ ಮೆಗಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಜವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉಡುಪು (ಪಿಎಂ ಮಿತ್ರ) ಪಾರ್ಕ್ ಈಗಾಗಲೇ 114 ಪ್ರಮುಖ ಜವಳಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ 23,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗದ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೃಷಿಯಿಂದ ನೂಲು- ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ- ವಿದೇಶ ಹೀಗೆ ಐದು ಎಫ್(5F) ದೃಷ್ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
टेक्सटाइल क्षेत्र में नई क्रांति की आधारशिला रखेगा धार जिला...— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 16, 2025
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मध्यप्रदेश आगमन के साथ ही प्रदेश को मिलेगा देश का पहला PM MITRA Park.
🗓️ 17 सितम्बर, 2025
📍 भैंसोला, जिला धार#PMMITRAParkDhar pic.twitter.com/o0Vr4xah7D
ನಾಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಧಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಭೈಂಸೋಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಸ್ತ್ ನಾರಿ ಸಶಕ್ತ್ ಪರಿವಾರ' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದರು.
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಅನಿಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಟಿಬಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಹದಿ ಹರೆಯದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಋತುಚಕ್ರದ ಕುರಿತು ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಹದಿನೈದು ವಾರಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ, ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
2047ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾರತದ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಸಮಾಜದ ಕುರಿತು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಬಲೀಕರಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
2022ರ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಶೋಪುರ್ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೀತಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ