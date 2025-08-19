ನವದೆಹಲಿ: ಆ ಕಡೆ ಉಕ್ರೇನ್ - ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ದ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೋಮವಾರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನವದೆಹಲಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಈ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಮಾಸ್ಕೋ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತು ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಭಾರತದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನವದೆಹಲಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ (ಪಿಎಂಒ) ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ , (ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್) ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಭಾರತದ ಸ್ಥಿರ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತು ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಎಂದು ಪಿಎಂಒ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.
ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಈ ಮಾತುಕತೆ: ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ನೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂವಾದವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಒತ್ತಡದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ 25 ಪ್ರತಿಶತ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25ರಷ್ಟು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೋದಿ-ಪುಟಿನ್ ಕರೆಯನ್ನು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮರುದೃಢೀಕರಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ನೋಡಬೇಕು.
2022 ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ (EU) ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾಸ್ಕೋ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದಾಗ, ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಇಂಧನ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಆಮದುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. 2023–24 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ರಷ್ಯಾ ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು, ಇದು ಒಟ್ಟು ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದಾಗಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಏರಿಳಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಲಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮರು-ರಫ್ತು ಮಾಡಿತು. ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನವದೆಹಲಿಯ "ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ" ತತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು.
ಮಾಸ್ಕೋದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಭಾರತವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖರೀದಿದಾರನಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆದಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ತೈಲ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೆರಿಕದ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವೇಕೆ?: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರರು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮರು-ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ "ಲಾಂಡರ್" ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಭಯಪಡುತ್ತಿದೆ . ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನವದೆಹಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಇಂಧನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕಗಳು ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು "ಅನ್ಯಾಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆ" ಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಥವಾ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬಹುದು.
ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 2024 ರಲ್ಲಿ $120 ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಫ್ತುಗಳನ್ನ ಭಾರತ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿರುವ ಜವಳಿ, ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳಂತಹ ವಲಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತಹ ಸುಂಕಗಳು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರರು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 80 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಮದುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆಯು ದೇಶೀಯ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುಎಸ್ ಶೇಲ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂತಹ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಅಡಿ ಈ ಮೂಲಗಳು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಂಕಗಳು ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದಾಗ. ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಸ್ಕೋ ಭಾರತವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
