ಮೋದಿಜಿ ಒಬ್ಬ ಯುಗ ಪುರುಷ- ಬಿರ್ಲಾ; ಸೋಲು-ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತರು- ಸಿರಾಜ್

ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ. ಕುಮಾರ ಮಂಗಲಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು, ಮೋದಿಜಿ ಯುಗ ಪುರುಷ ಎಂದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಸೋಲು-ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತರು ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಮಾರ ಮಂಗಲಂ ಬಿರ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್
ಕುಮಾರ ಮಂಗಲಂ ಬಿರ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ (X Handle)
Published : September 17, 2025 at 1:32 PM IST

"ಮೋದಿಜಿ ಒಬ್ಬ ಯುಗಪುರುಷ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು" ಎಂದು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕುಮಾರ ಮಂಗಲಂ ಬಿರ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೋದಿಜಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಳಮಳವಿತ್ತು. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೆ ಕೂಡಾ. ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಾನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮಾತುಕತೆಯ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದು ಕೊಂಡಿರುವುದು ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂತು. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡು ಹೊರಬಂದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರನ್ನೂ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆಂದೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು" ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲು ಕಂಡೆವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ರೂಂಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು. ಅದು ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು, ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿತು. ಇದಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದೆವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೋದಿಜಿ ಸೋಲು ಮತ್ತು ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತರು" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು, ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿ.ಪಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರು, ವಿದೇಶಗಳ ಗಣ್ಯರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

