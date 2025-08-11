ಫತೇಪುರ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ) : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಸೀದಿ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಫತೇಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಬು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮಸೀದಿ ಸ್ಥಳವು ಹಿಂದು ದೇಗುಲದ ಜಾಗ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಜರಂಗ ದಳ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಿಂದುಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿವೆ.
ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಹಿಂದು ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬೇಧಿಸಿ ಮಸೀದಿಯ ಕೆಲ ಭಾಗವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲೂ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಸೀದಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಇದು ಶಿವ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂದು ಅದನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಮಸೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
#WATCH | UP | Abu Nagar | Fatehpur District Co-convenor of Bajrang Dal, Dharmendra Singh says, "We will offer prayers here at noon. The Administration will not be able to stop us. In the Hindu religion, no one can take away our right to offer prayers. It is our temple which they… pic.twitter.com/IAlCu4AGoW— ANI (@ANI) August 11, 2025
ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಹಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಇದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು. ಇದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಚದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಸೀದಿಗೆ ಬಿಗಿಭದ್ರತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಾದವೇನು?: ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಜರಂಗದಳದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, "ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆವು. ಆಡಳಿತವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯಾರೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಸೀದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳವು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, "ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯದ ಕಡೆಯವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ವದಂತಿ ಹರಡದಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ" ಎಂದ ಅವರು, ಈ ಜಾಗವು ಮಸೀದಿಯೋ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯವೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಬದ್ರಿಯಾ ಮಸೀದಿ: ಹಿಂದೂಗಳಿಂದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆ