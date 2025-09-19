ETV Bharat / bharat

ಮಗನ ಆರತಕ್ಷತೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಯೂರಿಯಾ ನೀಡಲು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಸಕ

ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ರೈತರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನೇ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಉದಾರತೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.

MIRYALAGUDA MLA 2CR DONATION
2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಚೆಕ್​ ಅನ್ನು ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು (EENADU)
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಭವ್ಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರ ಮುಂದೆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅನೇಕ ಪೋಷಕರ ಬಯಕೆ. ಸದ್ಯ ಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರೂ ಕೂಡ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ವೈಭವದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಇನ್ನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೇ?, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೃಹತ್​ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ದೇವಲೋಕವನ್ನೇ ಧರೆಗಿಳಿಸಿದರೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಶಾಸಕ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಮದುವೆ ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನೇ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಆ ಹಣವನ್ನು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

1 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ 1 ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ: ಮಿರಿಯಾಲಗುಡ ಶಾಸಕ ಬತ್ತುಲ ಲಕ್ಷ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಾಯಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮದುವೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಬಳಿಕ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಮದುವೆ ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಶಾಸಕರು, ಆ ಹಣದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಶಾಸಕ ಬತ್ತುಲ ಲಕ್ಷ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಚೆಕ್​ ನೀಡಿದರು. ಈ ಹಣದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವಂತೆ ಶಾಸಕ ಬತ್ತುಲ ಲಕ್ಷ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂ ಅಭಿನಂದನೆ: ಶಾಸಕರು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಗನ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಿರಿಯಾಲಗುಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯೂರಿಯಾಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಪಡುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟ ಮನಗಂಡು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಆ ಹಣವನ್ನು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್​ ರೆಡ್ಡಿ​ ಅವರು ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.

ತೆಲಂಗಾಣದ ರೈತರು ಯೂರಿಯಾಕ್ಕಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ತಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ಕೈಚೀಲಗಳನ್ನು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಯೂರಿಯಾ ಮೂಟೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ದಿನವಿಡೀ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯೂರಿಯಾಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯೂರಿಯಾ ಕೊರತೆಯ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲವು ಕಡೆ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ರೈತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿರಿಯಾಲಗುಡ ಶಾಸಕರು ತೋರಿದ ಉದಾರತೆಗೆ ಜನರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

