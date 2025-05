ETV Bharat / bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್: 2025 ರ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ 6-7 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ 109 ಸುಂದರಿಯರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಚಾರ್ಮಿನಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಚೌಮೊಹಲ್ಲಾ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ವಾರಂಗಲ್​ ನ ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ವಾರಂಗಲ್ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ರಾಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪೆರಿನಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಂತಸಪಟ್ಟರು. 72ನೇ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಂತಿಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೇ 31 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಹೈಟೆಕ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ 15 ರಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಗುಂಪು ಯಾದಗಿರಿಗುಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಗುಂಪು ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇ 16 ರಂದು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪಿಲ್ಲಾಲಮರೋ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿವೆ. 17ಕ್ಕೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಭೇಟಿ : ಮೇ 17 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಚಿಬೌಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ . ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 18 ರಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ-ಫಂಡೆ ಕಾರ್ನೀವಲ್ ಆನಂದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ: ಮೇ 20-21 ರಂದು, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಹಬ್ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇ 21 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಶಿಲ್ಪರಾಮಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ: ಮೇ 22 ರಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮ ಆಡಿಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅಂತಿಮ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಮೇ 31 ರಂದು ಹೈಟೆಕ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ರವರೆಗೆ) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಪಿಸ್ಜ್ಕೋವಾ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್ 2 ರಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದಂದು, ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಮೇ 31 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಂತರ ಜೂನ್ 2 ರಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದಂದು, ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 2025 ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿದ್ದಾರೆ.

