ETV Bharat / bharat

ಮಥುರಾದ ಎಸ್​ಒಎಸ್​ ಆನೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್

ಈ ಹಿಂದೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಲ್ಯಾಟಿಮರ್​ ನಿಯೋಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಿವರ ಪಡೆದಿದೆ.

Miss Universe Great Britain Danielle Latimer 2025 Mathura Wildlife SOS Elephant Conservation Care Centre Cruelty to Elephants in India Geeta Seshamani
ಡೇನಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಮರ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಥುರಾ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಆನೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಎಸ್​ಒಎಸ್​ನ ಆನೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 2025ರ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಮರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ಸೃಜನಶೀಲ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರುವ ಡೇನಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಮರ್, 2025ರ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

miss-universe-great-britain-danielle-latimer-2025-mathura-wildlife-sos-elephant-conservation-care-centre-cruelty-to-elephants-in-india-geeta-seshamani
ಡೇನಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಮರ್ ನಿಯೋಗ (ETV Bharat)

ಲ್ಯಾಟಿಮರ್ ಒಳಗೊಂಡ ನಿಯೋಗವು, ಆಗ್ರಾ-ಮಥುರಾದ ಚುರ್ಮುರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಎಸ್​ಒಎಸ್​​ ಆನೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏಷ್ಯನ್ ಆನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

miss-universe-great-britain-danielle-latimer-2025-mathura-wildlife-sos-elephant-conservation-care-centre-cruelty-to-elephants-in-india-geeta-seshamani
ಡೇನಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಮರ್ ನಿಯೋಗ (ETV Bharat)

ಲ್ಯಾಟಿಮರ್​ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಮೊದಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಲೂಯಿಸಾ ಬರ್ಟನ್, ಮಿಸ್ ವೇಲ್ಸ್ 2025 ಹೆಲೆನಾ ಹಾಕ್, ಮಿಸ್ ಇಂಟರ್​​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯುಕೆ 2025 ಸೋಫಿ ವ್ಯಾಲೇಸ್, ಮಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ 2024 ಅವಾ ಮೋರ್ಗನ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಅರ್ಥ್ ವೇಲ್ಸ್ 2025 ಅಬಿಗೈಲ್ ವುಡ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.

miss-universe-great-britain-danielle-latimer-2025-mathura-wildlife-sos-elephant-conservation-care-centre-cruelty-to-elephants-in-india-geeta-seshamani
ಡೇನಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಮರ್ ನಿಯೋಗ (ETV Bharat)

ವೈಲ್ಡ್‌ಲೈಫ್ ಎಸ್​ಒಎಸ್​ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಂಪು ವೈಲ್ಡ್‌ಲೈಫ್ ಎಸ್​ಒಎಸ್​ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಆನೆ ಆರೈಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯೋಗ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅವರ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ.

miss-universe-great-britain-danielle-latimer-2025-mathura-wildlife-sos-elephant-conservation-care-centre-cruelty-to-elephants-in-india-geeta-seshamani
ಡೇನಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಮರ್ ನಿಯೋಗ (ETV Bharat)

ಆನೆಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಬಳಕೆ, ಸರ್ಕಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಯೋಗ ಆಲಿಸಿದರು. ವೈಲ್ಡ್‌ಲೈಫ್ ಎಸ್​ಒಎಸ್​ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತ ಆರೈಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ರೈಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್​ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.

miss-universe-great-britain-danielle-latimer-2025-mathura-wildlife-sos-elephant-conservation-care-centre-cruelty-to-elephants-in-india-geeta-seshamani
ಡೇನಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಮರ್ ನಿಯೋಗ (ETV Bharat)

ಈ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಲ್ಯಾಟಿಮರ್​, ವನ್ಯಜೀವಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಈ ದಿನ ಅದ್ಬುತವಾಗಿದೆ. ಆನೆಗಳ ಕುರಿತು ಅವುಗಳು ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಷ್ಟ ಕೇಳಿದೆವು. ವೈಲ್ಡ್‌ಲೈಫ್ ಎಸ್​ಒಎಸ್​ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದಿನವು ಅದ್ಭುತವಾದ ನೆನಪಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಆನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಿತು. ವೈಲ್ಡ್​ಲೈಫ್​ ಎಸ್​ಒಎಸ್​ ಕೆಲಸ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಮತ್ತು ಆನೆಗಳು ಎದುರಿಸಿರುವ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

miss-universe-great-britain-danielle-latimer-2025-mathura-wildlife-sos-elephant-conservation-care-centre-cruelty-to-elephants-in-india-geeta-seshamani
ಡೇನಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಮರ್ ನಿಯೋಗ (ETV Bharat)

ವನ್ಯಜೀವಿ ಎಸ್​ಒಎಸ್​ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೀತಾ ಶೇಷಮಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, 2025 ರ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಯೋಗವು ಆನೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿತು. ಅವುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ನೋವು ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಡೇನಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹವರ್ತಿಗಳು, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ತಪ್ಪಿಸಲು ಜೇನು ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗ: ಹನಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್​ ಉಪಯೋಗವೇನು?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆನೆ- ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗೆ 'ಗಜ ರಕ್ಷಕ'​ ಆ್ಯಪ್​ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ?

For All Latest Updates

TAGGED:

SOS ELEPHANT CONSERVATION CAREMISS UNIVERSE GREAT BRITAIN 2025ELEPHANT IN INDIADANIELLE LATIMER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

'ನನ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ₹50 ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು': ಭಾರತೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

'ಹಾಯ್ ಹೇಳೋಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಟಾಟಾ': ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ನ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಓರ್ವ ಔಟ್​​​!

ತಿರುಗೇಟು! ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ರೌಫ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು 'ಜೆಟ್'​ ​ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬುಮ್ರಾ

ಮೈಸೂರು: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ಡ್ರೋನ್​ಗಳ ಚಿತ್ತಾರ, ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ‌ ಸೇರಿದ ಹುಲಿ ಕಲಾಕೃತಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.