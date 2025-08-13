ETV Bharat / bharat

'ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟವರಾರು?': ಟೀ-ಶರ್ಟ್​ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಫೋಟೋ ಬಳಸಿದ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಆಕ್ರೋಶ - MINTA DEVI ANGRY ON PRIYANKA

ಬಿಹಾರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಟೀ-ಶರ್ಟ್​ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

MINTA DEVI ANGRY ON PRIYANKA
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ, ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

August 13, 2025

ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ I.N.D.I.A ಒಕ್ಕೂಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಅವರು ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಟೀ-ಶರ್ಟ್​ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಅವರೇ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಹಾರದ ಸಿನಾನ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತದಾರೆ ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೊರಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ, "ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಅವರು ಚಿತ್ರ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಇರುವ ಟೀಶರ್ಟ್​ ಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾದ: "ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 124 ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧವಿದೆ" ಎಂದು ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ, ನನ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಟೀ ಶರ್ಟ್​ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪದೆ ಪದೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕಿಯ ಈ ನಡೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಅವರ ಮಾವ ತೇಜಹ್​ ಬಹದ್ದೂರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮಾತನಾಡಿ, "ತಪ್ಪು ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸೊಸೆಯ ವಯಸ್ಸು 35 ವರ್ಷಗಳು. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ 124 ವರ್ಷ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

