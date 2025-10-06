ಹೈದರಾಬಾದ್: ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 'ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹೌಸ್ ಪಾರ್ಟಿ' ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ
ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 6, 2025 at 3:32 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹೌಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅಪ್ರಾಪ್ತರೂ ಕೂಡಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೊಯಿನಾಬಾದ್ನ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ, ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಡಿಜೆಯೊಬ್ಬರು ‘ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹೌಸ್ 9ಎಂಎಂ’ ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಈ ಅನಿಯಮಿತ ಮೋಜು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹೌಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮೊಹಿನಾಬಾದ್ನ ಓಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10ರ ವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶವಿದ್ದು, ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು 1,600 ರೂ ಹಾಗೂ ಕಪಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು 2,800 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಸುಮಾರು 50 ಯುವಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ರಾಜೇಂದ್ರನಗರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರು ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಗಾಂಜಾ ಸೇವಿಸಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಎಸ್ಒಟಿ ಡಿಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ ಹೂಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಈ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 30 ಗುಜರಾತಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಗುಜರಾತಿಗರು ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರಂತೆ ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಉದಯಪುರದ ಗಣೇಶ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಡುಪಿ: ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಂಧನ
ಮಂಗಳೂರು: ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿತ್ತು 12 ಕೆ.ಜಿ ಗಾಂಜಾ! ಕೇರಳದ 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಂಧನ