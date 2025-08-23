ತಿರುಪತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ತಮ್ಮ ಹಸುಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರವೂ ಗರ್ಭಧರಿಸದಿದ್ದಾಗ ಹೈನುಗಾರರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಜಾನುವಾರುಗಳು ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು, ತಮ್ಮ ತವರು ತಿರುಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರವರಿಪಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 30 ರಿಂದ 40ರಷ್ಟು ಹಸುಗಳು ಗರ್ಭಧರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರಮಬದ್ದಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇ 63ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯು ನರವರಿಪಲ್ಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 29 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊಡ್ಡು ಹಸುಗಳಲ್ಲಿನ ಬಂಜೆತನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 172 ರೈತರ 250 ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 29 ರಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 30 ಪಶುವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಾಯಕರು ಆಯ್ದ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ಗರ್ಭಾಶಯ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಶಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಜಾನುವಾರಿಗೆ 1,500 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಿಟ್ ನೀಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಂತುಹುಳು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳು, 20 ಕೆಜಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಆಹಾರ, 20 ಖನಿಜ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಕೇವಲ 400 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಿಗಳ ವೀರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಯ್ದ 250 ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ 156 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗರ್ಭಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎ ರವಿಕುಮಾರ್, ಉತ್ಪಾದಕವಲ್ಲದ ಹಸುಗಳ ಮೌಲ್ಯ 15 ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಸುಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದರೆ, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ 60,000 ರಿಂದ 70,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ನರವರಿಪಲ್ಲೆ 172 ರೈತರ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಹಾಲು ಕರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅವರ ಆದಾಯವು ಕೃಷಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ದರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಜಾನುವಾರು ಬಂಜೆತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
