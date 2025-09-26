ETV Bharat / bharat

ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಲಿರುವ ಮಿಗ್​ 21: ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಿಗ್​ 21 ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಿಗ್​ 21 ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟ ಸೇರಲಿದೆ.

MiG-21's Final Flight Today: A Nostalgic Farewell To the IAF's Legendary Workhorse
ಮಿಗ್​ 21ಯುದ್ಧವಿಮಾನ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2025 at 11:46 AM IST

Updated : September 26, 2025 at 12:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಆರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಮಿಗ್​ 21 ಇಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. 1971ರ ಯುದ್ಧ, ಕಾರ್ಗಿ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ್​ನಲ್ಲಿ ವಾಯು ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಮಿಗ್​ 21 ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ಷಣ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಸೇನೆಯ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 2500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಗ್​ 21 ಕುರಿತು: ಮಿಗ್​ 21 ಯುದ್ದ ವಿಮಾನವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1959ರಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿತು. 1961ರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೈಲಟ್​​ಗಳು ರಷ್ಯಾಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಬಳಿಕ 1963 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸೇರಿದ್ದು ಮಿಗ್ 21 ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಹಲವು ಮಿಗ್​ ವಿಮಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಹೊಂದಿತು. ರಷ್ಯಾ ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್​ಸಿಎಲ್​ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಗ್​ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಸಲು ಮುಂದಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು 871 ಮಿಗ್​ 21 ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಾಯು ಸೇನೆಯ ಹಿರಿಯ ಏರ್​ ಮಾರ್ಷಲ್​ ಒಪಿ ತಿವಾರಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಗ್​ 21ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ತಮಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ತಿವಾರಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 600 ಮಿಗ್​ 21 ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಸೇನೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇದು ಬಲ ತುಂಬಿತು. 2013ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೆಲವು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಮಿಗ್​ 21 ಬೈಸೊನ್​ ಅನ್ನು ಹಲವು ಮಾರ್ಪಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿತು ಎಂದರು.

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಮಿಗ್ 21 ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿದೇಶಿ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ. ಮಿಗ್ 21 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಗ್ 21 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.

1971ರ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮಾನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಗಿಲ್​ ಯುದ್ದದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಬಾಲಾಕೋಟ್​ ದಾಳಿ, ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ್ ವೇಳೆ ಕೂಡ ಮಿಗ್​ 21 ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.

ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ್​ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ನಿಖರ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುದ್ದ ವಿಮಾನವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಧಿಕೃತ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ: ಮಿಗ್​ 21 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಚಂಡೀಗಢ ವಾಯು ಪಡೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಅನಿಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್​ ಸಿಂಗ್​ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 26ರಂದು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಐಎಎಫ್​ ಮಿಗ್​ 21 ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್​ನ ಎಫ್​ 16ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಮಿಗ್ 21 ಹೊಡೆದುಹಾಕಿದ್ದು ಸತ್ಯ: ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿದ ವಾಯುಪಡೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಹಾರಾಡುವ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ'! ತನಿಖೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಮಿಗ್ 21 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವಿಲ್ಲ

Last Updated : September 26, 2025 at 12:24 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MIG 21 NOSTALGIC FAREWELLMIG 21 IAFS LEGENDARY WORKHORSEMIG 21 IS RETIRINGMIG 21 DECOMMISSIONINGMIG 21S FINAL FLIGHT TODAY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಪಯಣ!

'ಭೈರಪ್ಪರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ನನಗಿಷ್ಟ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ರು': ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ

ಹುಲಿವೇಷ, ಕೋಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಾಸೆಯ ಕಲಶ ರಚನೆಯೇ ಕಾಯಕ: ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾರ್ಯ!

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025: ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಘಮ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.