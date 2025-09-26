ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಲಿರುವ ಮಿಗ್ 21: ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಿಗ್ 21 ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಿಗ್ 21 ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟ ಸೇರಲಿದೆ.
Published : September 26, 2025 at 11:46 AM IST|
Updated : September 26, 2025 at 12:24 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಆರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಮಿಗ್ 21 ಇಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. 1971ರ ಯುದ್ಧ, ಕಾರ್ಗಿ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಯು ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಮಿಗ್ 21 ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ಷಣ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಸೇನೆಯ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 2500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Today, 26th September, I shall be in Chandigarh. Shall attend the Decommissioning ceremony of IAF's MiG-21. Looking forward to it.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 26, 2025
ಮಿಗ್ 21 ಕುರಿತು: ಮಿಗ್ 21 ಯುದ್ದ ವಿಮಾನವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1959ರಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿತು. 1961ರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೈಲಟ್ಗಳು ರಷ್ಯಾಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಬಳಿಕ 1963 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸೇರಿದ್ದು ಮಿಗ್ 21 ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಹಲವು ಮಿಗ್ ವಿಮಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಹೊಂದಿತು. ರಷ್ಯಾ ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಸಿಎಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಗ್ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಸಲು ಮುಂದಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು 871 ಮಿಗ್ 21 ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಾಯು ಸೇನೆಯ ಹಿರಿಯ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಒಪಿ ತಿವಾರಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಗ್ 21ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ತಮಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ತಿವಾರಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 600 ಮಿಗ್ 21 ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಸೇನೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇದು ಬಲ ತುಂಬಿತು. 2013ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೆಲವು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಮಿಗ್ 21 ಬೈಸೊನ್ ಅನ್ನು ಹಲವು ಮಾರ್ಪಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿತು ಎಂದರು.
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಮಿಗ್ 21 ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿದೇಶಿ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ. ಮಿಗ್ 21 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಗ್ 21 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
1971ರ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮಾನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ದದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಬಾಲಾಕೋಟ್ ದಾಳಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ವೇಳೆ ಕೂಡ ಮಿಗ್ 21 ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.
ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ನಿಖರ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುದ್ದ ವಿಮಾನವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಧಿಕೃತ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ: ಮಿಗ್ 21 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಚಂಡೀಗಢ ವಾಯು ಪಡೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಅನಿಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಐಎಎಫ್ ಮಿಗ್ 21 ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್ನ ಎಫ್ 16ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಮಿಗ್ 21 ಹೊಡೆದುಹಾಕಿದ್ದು ಸತ್ಯ: ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿದ ವಾಯುಪಡೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಹಾರಾಡುವ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ'! ತನಿಖೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಮಿಗ್ 21 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವಿಲ್ಲ