ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾಗೆ 1 ಕೆಜಿಯ ನವರತ್ನ ಖಚಿತ ಹಾರ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಭಕ್ತ

ಸಾಯಿ ಬಾಬಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ದಾನಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾರಿಗೆ 1 ಕೆಜಿಯ ನವರತ್ನ ಖಚಿತ ಹಾರ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಆಂಧ್ರ ಭಕ್ತ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 6, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
ಅಹಿಲ್ಯನಗರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ 107ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು ಅವರ ಭಕ್ತರು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರು ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯ ಅನುಸಾರ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ನೀಡಿರುವ ಕಾಣಿಕೆ ಈಗ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಒಂದು ಕಿಲೋ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಹಾರ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಯಿ ಭಕ್ತರು ಅರ್ಪಿಸಿರುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ಹಾರ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ ಆಗಿದೆ. ಹಾರವೂ ನವರತ್ನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದಾನ ನೀಡಿದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಿಇಒ ಗೋರಕ್ಷ್ ಗಾಡಿಲ್ಕರ್ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.

ಹೆಸರು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ: ಈ ದಾನ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಂತೆ ಕೇಳಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಾಡಿಲ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಯಿಬಾಬಾಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಭಾವನೆ ಈ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕುಟುಂಬದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೇರೂರಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ, 107 ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ನವರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರದ ಸರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದಾನ: ಈ ಚಿನ್ನದ ಹಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಿಇಒ ಗೋರಕ್ಷ್ ಗಾಡಿಲ್ಕರ್, ಈ ವರ್ಷ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂದರೆ ಈ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಮೂಲ್ಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು ಭಕ್ತರ ಆಶಯದಂತೆ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ದೇಣಿಗೆ ಏಣಿಕೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 1ರಿಂದ 4ರವರೆಗೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಯಿ ಭಕ್ತರು ಶಿರಡಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸಾಯಿಬಾಬಾಗೆ ನೀಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

