ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವವ್ರತ್
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವವ್ರತ್ ಅವರು ಇಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
Published : September 15, 2025 at 3:17 PM IST|
Updated : September 15, 2025 at 3:26 PM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಆಚಾರ್ಯ ದೇವವ್ರತ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಲೋಕ್ ಆರಾಧೆ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು.
ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ: ಆಚಾರ್ಯ ದೇವವ್ರತ್ ಜನವರಿ 18, 1959ರಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಸಮಲ್ಖಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಕುಲದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2015ರಿಂದ ಜುಲೈ 2019ರ ವರೆಗೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಜೂನ್ 2019ರಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದರು.
🔸CM Devendra Fadnavis attended the oath-taking ceremony of Hon Acharya Devvrat as the Governor of Maharashtra at Raj Bhavan, Mumbai, today. Hon Chief Justice of Bombay High Court Shree Chandrashekhar administered the oath. Hon Governor was accorded the Guard of Honour.— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 15, 2025
180 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ: ದೇವವ್ರತ್ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ 180 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದರು. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವವ್ರತ ಅವರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ, ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವವ್ರತ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ದರ್ಶನಾ ದೇವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ತೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.20ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಆಚಾರ್ಯ ದೇವವ್ರತ್ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಜಗದೀಪ್ ಧನಕರ್ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಜುಲೈ 21, 2025ರಿಂದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜುಲೈ 31,2024ರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 24ನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಎನ್ಡಿಎ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ನಂತರ ಎನ್ಡಿಎ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆದು ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹುದ್ದೆ ತೆರವಾಗಿತ್ತು.
