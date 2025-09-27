70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಬಾಳೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಬೆಳೆ: ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ, ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಈ ರೈತ
ಸಂಗಮ್ನೇರ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಲಾಸ್ ಘಾಟ್ಕರ್ ಎಂಬುವರು 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ತೋಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 1100 ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 27, 2025 at 7:35 PM IST
ಅಹಲ್ಯಾನಗರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಬಿಖಲ್ಸಾದ 70 ವರ್ಷದ ರೈತ ವಿಲಾಸ್ ಘಾಟ್ಕರ್ ಅವರು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಸಂಗಮ್ನೇರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ವಿಲಾಸ್ ಘಾಟ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಎರಡು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಗ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ವಿಲಾಸ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು.
ಆಗಸ್ಟ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದರು. ತಮಗಿದ್ದ ಅಲ್ಪ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ 1100 G9 ಬಾಳೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಬಾಳೆಗಿಡಗಳು 12 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳು ಕವಲೊಡೆದಿವೆ. ರೈತ ಘಾಟ್ಕರ್ ಅವರ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಫಲಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು : ಘಾಟ್ಕರ್ ಅವರು 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ 1100 ಸಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಏಳು ಟ್ರಾಲಿ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಿದರು. ಈ ಬಾಳೆ ತೋಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವರು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಳೆ ತೋಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೆ ಅವರು ಮೆಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಬಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಘಾಟ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಳೆ ತೋಟದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ: ನೀವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ತೋಟವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಳೆ ತೋಟದ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಗಿಡದಲ್ಲಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಘಾಟ್ಕರ್ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಗಳಾಗಿವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಲಾಸ್ ಘಾಟ್ಕರ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
