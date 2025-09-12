ಡಿಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಶೈಲಿಯ ನಗದು ರಹಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ; ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ?
ಮೆಟ್ರೋದಂತೆಯೇ ಈಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : September 12, 2025 at 4:38 PM IST
ನವದೆಹಲಿ : ದೆಹಲಿ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (ಡಿಟಿಸಿ) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋದಂತೆ, ಈಗ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಗದು ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ ಹತ್ತುವಾಗ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಯುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ, ರಾಜಧಾನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕರಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಪಾಸ್ಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಗದು ಪಾವತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಬಳಸಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದರ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ : ಈ ಕುರಿತು ಡಿಟಿಸಿಯ ಉಪ ಸಿಜಿಎಂ (ಪಿಆರ್) ಅಮನ್ ದೇವ್ ಚಿಕ್ಕರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಚಾರ ಕಾರ್ಡ್ (ಎನ್ಸಿಎಂಸಿ) ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಚಾರ ಕಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ನಗದು ರಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಚಾರ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಯು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆರಂಭ : ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 'ಯು ಸ್ಪೆಷಲ್' ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ-ರಾಜ್ಯ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ಐಎಸ್ಬಿಟಿ) ನಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ತಪ್ಪಲಿದೆ : ಸಾರಿಗೆ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಈ ಕ್ರಮವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಗದು ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ದೆಹಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ನಗದು ರಹಿತ ಪಾವತಿಯು ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ವೀಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ 40 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ : ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಗದು ರಹಿತ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇತರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
