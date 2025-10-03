ETV Bharat / bharat

ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಹೋಲುವ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ!; ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಛತ್ತೀಸಗಢದ ಧಮತರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್​​ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

MERMAID BABY BORN NEW BORN BABY ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಹೋಲುವ ಮಗು ಅಪರೂಪದ ಮಗ ಜನನ
ಧಮತರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 3, 2025 at 6:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಧಮತರಿ: ಛತ್ತೀಸಗಢದ ಧಮತರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್​ ನೊಂದಿಗೆ ಶಿಶು ಜನಿಸಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು 28 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ದ್ರವವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಗ ಮಗು ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (ಸಿರೆನೋಮೆಲಿಯಾ) ನೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಧಮತರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ರಾಗಿಣಿ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗುವಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ದೇಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಹೃದಯವು ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆಯ ಬಾಲದಂತೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವು ಎಂದು ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ರಾಗಿಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗುವಿನ ತೂಕ ಸುಮಾರು 800 ಗ್ರಾಂ ಇತ್ತು. ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗು ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು. ಜನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಎಂದರೇನು? ಮಗುವಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ದೇಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗರಲಿಲ್ಲ. ಜನನಾಂಗಗಳು ಸಹ ರೂಪುಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆಯ ಬಾಲವನ್ನು ಹೋಲುವ ರೀತಿ ಬೆಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಅಪರೂಪದ ಜನ್ಮ ದೋಷ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1,00,000 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಮಗು ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ನಿಂದ ಜನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರಾದ ರಾಗಿಣಿ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಏಕೆ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ? ಇಂತಹ ಮಗುವಿನ ಜನನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಗಿ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ರಾಗಿಣಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ, ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ 300 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಮಗು ಕೂಡ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುಳಿದಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ: ಈಗ 3ನೇ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ 4 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಾತಾಯಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಳಿಕೆ: ಎಸ್​ಆರ್​ಎಸ್​ ವರದಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

MERMAID BABY BORNNEW BORN BABYಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಹೋಲುವ ಮಗುಅಪರೂಪದ ಮಗ ಜನನMERMAID SYNDROME

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಮುಖ; ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ; 80ರ ವೃದ್ಧನ ಸಾಹಸಗಾಥೆ!

ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 36 ಕೆಜಿ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ರಾಧಾ!: Milk ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಫೆಲೋ!!

ಅವನಲ್ಲ ಅವಳು!; ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ

ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, 'ಕಾಂತಾರ' ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ ಗಳಿಸಿದ್ದು 50 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು! 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.