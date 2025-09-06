ETV Bharat / bharat

ಮೇಘಾಲಯ ಹನಿಮೂನ್​ ಕೇಸ್​: 790 ಪುಟದ ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್​ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಘಾಲಯ ಪೊಲೀಸರು

ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್​ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಘುವಂಶಿ ಸಹೋದರ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

meghalaya-police-files-chargesheet-against-8-people-including-sonam-in-raja-raghuvanshi-murder-case
ಸೋನಂ- ರಾಜಾ ರಘುವಂಶಿ (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : September 6, 2025 at 5:45 PM IST

2 Min Read

ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್​ (ಮೇಘಾಲಯ): ಮೇಘಾಲಯ ಹನಿಮೂನ್​ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಇಂದೋರ್​ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜಾ ರಘುವಂಶಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಸೋನಂ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಘಾಲಯ ಪೊಲೀಸರು ಚಾರ್ಚ್​ಶೀಟ್​ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 790 ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್​ ​ಶೀಟ್​ ಅನ್ನು ಮೇಘಾಲಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಸ್ಟ್​ ಕಾಶಿ ಹಿಲ್ಸ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್​ಪಿ ವಿವೇಕ್​ ಸೈಯಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋನಂ, ರಾಜ್​ ಕುಶ್ವಾಹ ಮತ್ತು ಆತನ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ವಿಶಾಲ ಸಿಂಗ್​ ಚೌಹಾಣ್​, ಅಕಾಶ್​ ಸಿಂಗ್​ ರಜಪೂತ್​​​, ಆನಂದ್​ ಕುರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂವರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್​​ ಶೀಟ್​ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಘುವಂಶಿ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (ಬಿಎನ್​ಎಸ್​) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೆಕ್ಷನ್​ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ​ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸೋನಂ, ಕುಶ್ವಾಹ, ರಜಪೂತ್, ಚೌಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಕುರ್ಮಿ ​​ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎನ್‌ಎಸ್‌ನ 103(1) (ಕೊಲೆ), 238 (ಎ) (ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಕಣ್ಮರೆ) ಮತ್ತು 61(2) (ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇ 11 ರಂದು ಇಂದೋರ್​ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಸೋನಮ್​ ಮತ್ತು ರಘುವಂಶಿ ದಂಪತಿ ಮೇ 21ರಂದು ಹನಿಮೂನ್​ಗಾಗಿ ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಮೇ 26ರಂದು ದಂಪತಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಸೊಹ್ರಾ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಬಳಿಕ ರಘುವಂಶಿ ಮೃತದೇಹ ಜೂನ್​ 2ರಂದು ಆಳ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೋನಮ್​ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್​ ಕುಶ್ವಾಹ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ರಘವಂಶಿ ಕುಟುಂಬ ಮನವಿ: ಈ ನಡುವೆ ಪಿಟಿಐಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಜಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ವಿಪಿನ್​ ರಘುವಂಶಿ, ಸೋನಂ ಮತ್ತು ಕುಶ್ವಾಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಐದು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವೂ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜ್​ ಶೀಟ್​ ಕುರಿತು ಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ಚಾರ್ಜ್​ ಶೀಟ್​ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಾ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ಸೋನಂ ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡಿ: ರಘುವಂಶಿ ಸಹೋದರನ ಒತ್ತಾಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೇಘಾಲಯ ಹನಿಮೂನ್​ ಹತ್ಯೆ: ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ರಘುವಂಶಿ ಹತ್ಯೆ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ, ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ - ಸಿಎಂ ಸಂಗ್ಮಾ

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJA RAGHUVANSHI MURDER CASEMEGHALAYA POLICE FILES CHARGESHEETMEGHALAYA MURDERSONAM RAJA RAGHUVANSHIRAGHUVANSHI MURDER CHARGESHEET

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ & ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿತ್ತವೆ ನೋಡಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು!

ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋದಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ 'ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ'ವಿದೆ; ಟ್ರಂಪ್​

ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ; ಪಂದ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.