ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ; ಯಾರಿವರು..? ಏನಿವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ? - VICE PRESIDENTIAL ELECTION

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್‌ನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಲವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Journalism student Jalaluddin
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2025 at 2:03 PM IST

ಜೈಸಲ್ಮೇರ್​: ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜೈಸಲ್ಮೇರ್​ನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಗದೀಪ್​ ದಂಖರ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿರುವ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 9 ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಜೈಪುರದ ಹರಿದೇವ್​ ಜೋಶಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್​ ಎಂಬವರು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್​ ಅವರನ್ನು ಕಂಡ ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದರು.

Journalism student Jalaluddin
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್​ (ETV Bharat)

15 ಸಾವಿರ ರೂ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿ ರಶೀದಿ ಪಡೆದ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್: ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಂಗಳವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್​, ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ, 15,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಶೀದಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದಕರನ್ನು ಕರೆ ತರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಮೂನೆಯ ಷರತ್ತುಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಎಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ, ಆದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್​ನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್​ ಅವರಿಗೆ ಇದು ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೇಂದ್ರದೆಡೆಗೆ ಒಂದು ಪಯಣ.

ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್​​​ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯೇನು ಅಲ್ಲ: ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್​ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಾರ್ಡ್​ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ, ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೂ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್​ ಹೇಳುವುದು ಇಷ್ಟು: ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್​ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದು, ನನ್ನ ಗಮನ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಸೋವುದರ ಮೇಲಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲಾ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಗೆ, ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವು ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್​ ನಂಬಿಕೆ.

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯವು ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಾರದು. ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರವೇ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್​ ಅವರ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

