Success Story: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್.. ಪಾಲಿಹೌಸ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್.. ಹೂಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ..!
Meerut MBA Florist: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಬ್ಬಿನ ಕೃಷಿಯನ್ನು ತೊರೆದ ಶೇಖರ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಇತರರ ಬದುಕಿಗೂ ಬೆಳಕಾದರು!
Published : September 16, 2025 at 5:32 PM IST
ಮೀರತ್, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಹಲವರ ಕನಸು ಏನಪ್ಪಾ ಎಂದರೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು.. ಯಾವುದಾದರೂ ನೌಕರಿ ಹಿಡಿದು ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಕನಸು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೌದು ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ಕಥಾ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇಂತಹುದ್ದೇ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋನ ಹೆಸರು ಶೇಖರ್ ಚೌಹಾಣ್. ಯೆಸ್ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಬಿಸಿಎ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬಿಎ ಮುಗಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರಂತೆಯೇ ಇವರು ಉತ್ತಮ ಜೀವನದ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು MBA ಮಾಡಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಆಸೆಪಟ್ಟು ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರಲು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆದರೂ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಒಲ್ಲದ ಮನಸಿನಿಂದಲೇ ಶೇಖರ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಮುಂದಾದರು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ, ಹೂವಿನ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಬೇರೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲದ ಸಂತಸ ಅವರು ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಈಗ ಹಲವು ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೂ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೀರತ್ನ ದೌರಾಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಮದರ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಶೇಖರ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೂವುಗಳ ಪರಿಮಳದಷ್ಟೇ ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶೇಖರ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಹಿನ್ನೋಟ ಹೀಗಿದೆ!: ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶೇಖರ್ ಚೌಹಾಣ್, 2012 ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಎ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅವರು, ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಅಲೆಯುವಿಕೆ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಆದರು. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡುವಂತಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಾನೇ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಂತದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಶೇಖರ್ ಅವರು.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶೇಖರ್ ಕುಟುಂಬ ಮೊದಲೇ ಕೃಷಿಯ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾಗಿದೆ. ಜೀವನ ನಡೆಸುವಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಯೂ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹಲವು ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವತಃ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಇಳಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ, ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅಂತಿಮ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು.
ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಕೆಲಸ: ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು 2017 ರಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು 2000 ಚದರ ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಬಳಿಕ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಗುಲಾಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಗರ್ಬೆರಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ, 6 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ : ಶೇಖರ್ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ 2 ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ 6 ಯುವಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಶೇಖರ್ ಚೌಹಾಣ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ಜನರ ಗುಂಪು ಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ . ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಶೇಖರ್.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಂಪಾದನೆ: ನಾನು ಎಂಬಿಎ ಮುಗಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ತನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದು ಶೇಖರ್ ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಓದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟ ಆದಾಯವೂ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಶೇಖರ್. ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಶೇಖರ್ ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶೇಖರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಗರ್ಬೆರಾಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಡಚ್ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಜೈ ಮಾಲಾದಲ್ಲಿ ಬಹು ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶೇಖರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಶೇಖರ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಸಲಹೆ ಆಗಿದೆ. ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ಹೂವುಗಳು ಅರಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಲಿತಾಂಶವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಶೇಖರ್ ಅವರ ದೃಢವಿಶ್ವಾಸ ವಾಗಿದೆ.
ಪುಣೆಯಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಆರ್ಡರ್: ಶೇಖರ್ ಅವರ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಗೆರ್ಬೆರಾ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿಗಳ ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳನ್ನು ಪುಣೆಯಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದವಾಗಿವೆ. ಈ ಬೆಳೆ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ, ಹೂವುಗಳು 4 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಅರಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಏಕೆಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರ ಹಾಗೂ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡಬಾರದು; ಯುವಕರು ನೌಕರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೊಸತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಯೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಶೇಖರ್ ಚೌಹಾಣ್. ಪಾಲಿಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭವೂ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಕೊಡಬಹುದು.
ಶೇಖರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಖುಷಿಯ ಮಾತುಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಶೇಖರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸತ್ಯವೀರ್ ಚೌಹಾಣ್, ನಾವು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಕುಟುಂಬದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಶೇಖರ್ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವನ ಬಯಕೆಗೂ ನಾವು ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದವು, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಇತರರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.