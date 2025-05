ETV Bharat / bharat

ದಾಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 300 ರಿಂದ 400 ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ: ಕರ್ನಲ್ ಸೋಫಿಯಾ ಖುರೇಷಿ - MEA PRESS BRIEFING

May 9, 2025

ನವದೆಹಲಿ: ಮೇ.8 ಮತ್ತು 9 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಚೆಕ್​ಪೋಸ್ಟ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ 300 ರಿಂದ 400 ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇವು ಟರ್ಕಿ ನಿರ್ಮಿತ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಕೈನೆಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಕರ್ನಲ್ ಸೋಫಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. "ಮೇ.8 ಮತ್ತು 9ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಚೆಕ್​ಪೋಸ್ಟ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಲೇಹ್‌ನಿಂದ ಸರ್ ಕ್ರೀಕ್‌ವರೆಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯು ದಾಳಿಗೆ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಚೆಕ್​ಪೋಸ್ಟ್​ಗಳ​ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡಿ (ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ) ರಾಡಾರ್ ಅನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉರಿ, ಪೂಂಚ್, ರಾಜೌರಿ, ಅಖ್ನೂರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಭಾರೀ ಫಿರಂಗಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಪಾಕ್​ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಾವು: ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಶ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳು, ಕೆಲವು ಮಿಲಿಟರಿ ಚೆಕ್​ಪೋಸ್ಟ್​ಗಳು, ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಜನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿವೆ. ಪೂಂಚ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗುರುದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

