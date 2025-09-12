ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ರಾಮ್ಗೂಲಾಂ ಭೇಟಿ: ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ
ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ರಾಮ್ಗೂಲಾಂ ಅವರಿಂದು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
Published : September 12, 2025 at 3:33 PM IST
ವಾರಾಣಸಿ( ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಶಿ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ರಾಮ್ಗೂಲಾಂ ಅವರಿಂದು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಸಚಿವ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಶಾಹಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಂತರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಗಾ ಆರತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಗಂಗಾ ಆರತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಗುರುವಾರ ವಾರಾಣಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಂತ ರವಿದಾಸ್ ಘಾಟ್ ತಲುಪಿದ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ರಾಮ್ಗೂಲಾಂ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ವೀಣಾ ರಾಮ್ಗೂಲಾಂ ಹಾಗೂ 70 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಆರತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಘಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ: ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂತಹ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ರಾಮ್ಗೂಲಾಂ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮಹಾದೇವ್ ಬೋಲ್ ಎಂದ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ಭೋಜ್ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕ ಅವರು, ಮಹಾದೇವ್ ಬೋಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗಂಗಾ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಮತ್ತು ಪೇಡಾವನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರು.
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ: ಬನಾರಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ರಾಮ್ಗೂಲಾಂ ನಡುವೆ ಗುರುವಾರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದವು. ಈ ಮೂಲಕ ಮಾರಿಷಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ: ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ರಾಮಗೂಲಾಂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ರಾಮಗೂಲಾಂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಪೂರ್ವಜರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
