ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನವೀನ್​ಚಂದ್ರ ರಾಮ್‌ಗೂಲಾಂ ಭೇಟಿ: ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ

ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನವೀನ್​ಚಂದ್ರ ರಾಮ್‌ಗೂಲಾಂ ಅವರಿಂದು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

MAURITIUS PM VISIT AYODHYA
ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ (ETV Bharat)
ವಾರಾಣಸಿ( ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಶಿ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನವೀನ್​ಚಂದ್ರ ರಾಮ್‌ಗೂಲಾಂ ಅವರಿಂದು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಸಚಿವ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಶಾಹಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಂತರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

mauritius pm visit ayodhya
ಗಂಗಾ ಆರತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನವೀನ್​ಚಂದ್ರ ರಾಮ್‌ಗೂಲಾಂ (ETV Bharat)

ಗಂಗಾ ಆರತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಗಂಗಾ ಆರತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಗುರುವಾರ ವಾರಾಣಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಂತ ರವಿದಾಸ್ ಘಾಟ್ ತಲುಪಿದ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನವೀನ್​ಚಂದ್ರ ರಾಮ್‌ಗೂಲಾಂ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ವೀಣಾ ರಾಮ್‌ಗೂಲಾಂ ಹಾಗೂ 70 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಆರತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಘಾಟ್​ ಅನ್ನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

mauritius pm visit ayodhya
ವಾರಾಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ (ETV Bharat)

ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ: ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂತಹ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನವೀನ್​ಚಂದ್ರ ರಾಮ್‌ಗೂಲಾಂ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮಹಾದೇವ್ ಬೋಲ್ ಎಂದ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ಭೋಜ್‌ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕ ಅವರು, ಮಹಾದೇವ್ ಬೋಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗಂಗಾ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಮತ್ತು ಪೇಡಾವನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರು.

ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ: ಬನಾರಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನವೀನ್​ಚಂದ್ರ ರಾಮ್‌ಗೂಲಾಂ ನಡುವೆ ಗುರುವಾರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದವು. ಈ ಮೂಲಕ ಮಾರಿಷಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು.

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ: ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನವೀನ್​ಚಂದ್ರ ರಾಮಗೂಲಾಂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್​ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ನವೀನ್​ಚಂದ್ರ ರಾಮಗೂಲಾಂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಪೂರ್ವಜರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

