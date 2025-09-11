ETV Bharat / bharat

ಒಂದೇ ದಿನ 16 ಸಕ್ರಿಯ ನಕ್ಸಲರು ಪೊಲೀಸರ ಎದುರು ಶರಣಾಗತಿ

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ನಾರಾಯಣಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 16 ಸಕ್ರಿಯ ನಕ್ಸಲರು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.

NAXAL SURRENDER
ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2025 at 3:51 PM IST

ನಾರಾಯಣಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಕ್ಸಲ್‌ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಅಬುಜ್ಮದ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 16 ಸಕ್ರಿಯ ನಕ್ಸಲರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಲಂಕಾ ಮತ್ತು ದುಂಗಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 16 ನಕ್ಸಲರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ನಿರಂತರ ನಕ್ಸಲ್‌ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ದೊರೆತ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಯಶಸ್ಸು. ಪೊಲೀಸರು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಂದು ಶರಣಾದ 16 ನಕ್ಸಲರು ಜನತಾನ ಸರ್ಕಾರ್ ಸದಸ್ಯ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಸದಸ್ಯ, ಪಂಚಾಯತ್ ಮಿಲಿಟಿಯಾ ಕಮಾಂಡರ್, ಉಪ ಕಮಾಂಡರ್, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದ ನಕ್ಸಲ್ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ನೀತಿಯಡಿ ಶರಣಾದ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ತಲಾ 50,000 ರೂ.ಗಳ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾರಾಯಣಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಗುಡಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರು (ETV Bharat)

ನಕ್ಸಲೀಯರ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್‌ಗಳು: ಶರಣಾದ ನಕ್ಸರನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ನಕ್ಸಲಿಸಂನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಕ್ಸಲೀಯರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪಡಿತರ, ಔಷಧಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಐಇಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು, ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್‌ಗಳಂತೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಟೊಳ್ಳು ಮಾವೋವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಮುಗ್ಧ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಡೆಸಿದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಬುಜ್ಮದ್‌ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರನ್ನು ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಾದ್ ಅನ್ನು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ - ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಗುಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರು (ETV Bharat)

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 164 ನಕ್ಸಲರು ಶರಣು: ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರರಾಜ್ ಪಿ. ಮಾತನಾಡಿ, 2025ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 164 ನಕ್ಸಲರು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಕ್ಸಲಿಸಂಗೆ ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ನಕ್ಸಲರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶರಣಾಗತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಥಳೀಯರು ನಕ್ಸಲರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶರಣಾಗತಿಗಳ ಸರಣಿಯು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಕ್ಸಲರು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಸೇರಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ನಕ್ಸಲರು ಹತ

