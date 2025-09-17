ಆರು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಟಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಪಂಜಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 17, 2025 at 5:42 PM IST
ಜೋರ್ಹತ್ (ಅಸ್ಸಾಂ): ರಾಜ್ಯದ ಆರು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಎಸ್ಟಿ) ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜೋರ್ಹತ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಜಮಾವೋ ಪುಖುರಿಪರ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಬಳಿಕ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆರು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಟಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿ, ಸಿಎಎ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಎಂಬ ಕೂಗು ಜೋರಾಗೇ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತು.
ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ನಡುವೆ ಜೋರಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಡಳಿತ 1,000 ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಭಾರಿ ಕಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರನ್ನು ತಡೆಯುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ, ಪೊಲೀಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿದೇ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರು. ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರ ನಡುವೆ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು.
ಭರವಸೆ ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆ ಹುಸಿಯಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಚುಟಿಯಾ ಯುವ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಮೋಹನ್ ಶೈಕಿಯಾ ಟೀಕಿಸಿದರು. 2024ರ ಅಂತಿಮ ಗಡುವಿನ ಬಳಿಕವೂ ಸಿಎಎ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಅವರು, ವಿದೇಶಿಗರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಆರು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗಗೆ ಎಸ್ಟಿ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ ಅವರು, ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ್ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅಸಮರ್ಥ ಸಿಎಂ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ 2026 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಎಸ್ಟಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಈ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಂತೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತೈ ಅಹೋಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮುದ್ ಗೊಗೋಯ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು
ಸರ್ಕಾರವೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಮೋಹನ್ ಶೈಕಿಯಾಮ ಸಿಎಂ ಅವರ ಮೌನ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃತಿಗೆಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಸುಳ್ಳುಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಸ್ಸಾಂನ ಆಡಳಿತದ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. 2026ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಧ್ವನಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಘಟಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
