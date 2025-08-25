ETV Bharat / bharat

ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಗಳು ಸಹ ಅರ್ಹಳು; ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು - HIGH COURT ORDER

ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಗಳು ಸಹ ಅರ್ಹಳು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಎಂಟು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

Allahabad High Court order Married daughter is also entitled for compassionate appointment instructions to BSA to consider claim
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (File)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 25, 2025 at 6:02 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 6:15 PM IST

ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ವಿವಾಹಿತ ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಡಿಯೋರಿಯಾದ ಚಂದಾ ದೇವಿ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಂಟು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನ್ಯಾಯ ಪೀಠವು ಡಿಯೋರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಧಿಕಾರಿ (ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ) ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ.

ಡಿಯೋರಿಯಾ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಚಂದಾ ದೇವಿಯ ತಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣಾನಂದ ಪಾಂಡೆ, ಭಟ್ಪರ್ ರಾಣಿ ತಹಸಿಲ್‌ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಜ್ಹಡ್ವಾದಲ್ಲಿರುವ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 2014ರಲ್ಲಿ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಚಂದಾ ದೇವಿ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016ರಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವಾಹಿತರು ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಚಂದಾ ದೇವಿ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು.

ಮಹಿಳೆಯು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2000ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಅಡಿ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅವರು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಚಂದಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಮೇ 2025ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಪೀಠವು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಚಂದಾ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ವಿವಾಹಿತ ಮಗಳು ಸಹ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಹಳು. ಆದರೆ, ಪತಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ತಾವು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ಚಂದಾ (ಅರ್ಜಿದಾರ) ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹಕ್ಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಪೀಠವು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಚಂದಾ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ, ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಂದಾ ದೇವಿ ವಿವಾಹಿತೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ವಿವಾಹಿತೆ ಎಂಬ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಪೀಠ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. 2016ರಲ್ಲಿ ಚಂದಾ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೇವಲ ವಿಳಂಬದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಂಟು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಡಿಯೋರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಸ್ಮೃತಿ ವಿಮಲಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ vs ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ವಿವಾಹಿತ ಮಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿಯಿಂದ ಅನರ್ಹನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ಪೀಠ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

