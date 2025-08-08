Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಠ ವಿವಾಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ; ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಜಾಗ.. ನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾದರಿ! - MARRIAGE TRADITIONS IN TRIBAL

ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

couples
ದಂಪತಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2025 at 7:56 PM IST

2 Min Read

ಗಿರಿದಿಹ್ (ಜಾರ್ಖಂಡ್) : ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನೂ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪೂರ್ಣ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಂಬ ದುಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ.

ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ : ಸವಂತ ಸುಸಾರ್ ಬೈಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಕಂದರ್ ಹೆಂಬ್ರಾಮ್ ಹೇಳುವಂತೆ, 'ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂತರ ವರನ ಕಡೆಯವರು ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವನು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ದುಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಗೂ ಗೌರವ : 'ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ಮೊದಲು ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆಗೆ (ಬಾಬಾ) 12 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 9 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಸಾಕುವ ತಾಯಿಗೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ಹುಡುಗಿಯ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಸೀರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಧುವಿನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಎತ್ತು: 'ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ಹುಡುಗಿಯ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಹೋರಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಹೋರಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಟಿಕ್ಲಾ-ಡಂಗರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲ : 'ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಹೊರೆ ಹುಡುಗಿಯ ಕಡೆಯವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯ ಕಡೆಯವರು ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ಮೂರು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೂಜಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ : ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಲೇಶ್ವರ್ ಸೊರೆನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಯ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ಸ್ವತಃ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಭಾರತದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಸಂಶೋಧನೆ: ಡಾ.ಬನಿತಾ ಬೆಹೆರಾ ಹೇಳುವುದೇನು? - INDIAN TRIBAL HERITAGE

ಗಿರಿದಿಹ್ (ಜಾರ್ಖಂಡ್) : ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನೂ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪೂರ್ಣ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಂಬ ದುಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ.

ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ : ಸವಂತ ಸುಸಾರ್ ಬೈಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಕಂದರ್ ಹೆಂಬ್ರಾಮ್ ಹೇಳುವಂತೆ, 'ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂತರ ವರನ ಕಡೆಯವರು ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವನು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ದುಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಗೂ ಗೌರವ : 'ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ಮೊದಲು ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆಗೆ (ಬಾಬಾ) 12 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 9 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಸಾಕುವ ತಾಯಿಗೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ಹುಡುಗಿಯ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಸೀರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಧುವಿನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಎತ್ತು: 'ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ಹುಡುಗಿಯ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಹೋರಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಹೋರಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಟಿಕ್ಲಾ-ಡಂಗರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲ : 'ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಹೊರೆ ಹುಡುಗಿಯ ಕಡೆಯವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯ ಕಡೆಯವರು ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ಮೂರು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೂಜಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ : ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಲೇಶ್ವರ್ ಸೊರೆನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಯ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ಸ್ವತಃ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಭಾರತದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಸಂಶೋಧನೆ: ಡಾ.ಬನಿತಾ ಬೆಹೆರಾ ಹೇಳುವುದೇನು? - INDIAN TRIBAL HERITAGE

For All Latest Updates

TAGGED:

DOWRY IN TRIBALS MARRAIGESTRIBALS TRADITION JHARKHANDTRIBALS IN JHARKHANDJHARKHANDMARRIAGE TRADITIONS IN TRIBAL

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಹಳೆಯ ಬೈಕ್​​ನಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಿದ ತಂದೆ-ಮಗ: ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿತು ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ

25 ಪೈಸೆಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು

ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಜನ: ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಮಾತ್ರ

300 ಲೀಟರ್ ಎದೆಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಹಿಳೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.