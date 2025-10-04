ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ: ಶೃಂಗವರಪುಕೋಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಳೆಯ ವಿವಾಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ!

ETV Bharat / bharat

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶೃಂಗವರಪುಕೋಟದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಳೆಯ ವಿವಾಹ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಜನತೆ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 4, 2025 at 3:12 PM IST

ವಿಜಯನಗರಂ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): "ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ" ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ವಿಜಯನಗರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೃಂಗವರಪುಕೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಂದ, ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಯಾವ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಕುಟುಂಬವೂ ಮದುವೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಔತಣಕೂಟದವರೆಗೆ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷಣವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಗೆ ಬರುವಾಗ, ವಧು - ವರರನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಗಡಿಯ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ವರನು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಪವಿತ್ರ ವಿವಾಹ ಬಂಧವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ವಧು - ವರರನ್ನು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದ ಆಚರಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಆಳವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಗ್ರಾಮದ ದೇವತೆಯಾದ ಎರುಕಮ್ಮ ಪೆರಂಟಾಲು ಅವರ ಶಾಪದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲಿನ ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದು ದೇವತೆಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು, ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಗಡಿಯ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಇದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆದ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಕಾಲವು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಇಡೀ ಮದುವೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ನೆರವೇರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಶೃಂಗವರಪುಕೋಟದಿಂದ ಸುಮಾರು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಾವರಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. "ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿಯಿರುವ ಶಂಬಲನಗರಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು," ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಶೃಂಗವರಪುಕೋಟದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ, ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಪಟ್ಟಣದ ಗಡಿಯಾಚೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕಿನ ಪವಿತ್ರ ಎಣ್ಣೆ; ಏನಿದರ ಮಹತ್ವ?

