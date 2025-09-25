ETV Bharat / bharat

ಮಲ್ಕಜ್​ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್​ಫಂಡ್​​ನ 125ನೇ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್

ಹೈದರಾಬಾದ್​​ನ ಮಲ್ಕಜ್​ಗಿರಿಯ ಆನಂದಬಾಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಬಿಗ್ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್​ಫಂಡ್​​ನ 125ನೇ ಶಾಖೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿತು.

MARGADARSI OPENING AT MALKAJGIRI
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್​ಫಂಡ್​​ನ 125ನೇ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 25, 2025 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್: ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್​ಫಂಡ್​​ನ 125ನೇ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್​​ನ ಮಲ್ಕಜಗಿರಿಯ ಆನಂದಬಾಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಬಿಗ್ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್​ ಅವರು ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್​ಫಂಡ್​ ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಕಾಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. 1962 ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಈಗ 60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿಟ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಾಧನವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ. ತುರ್ತು ನಿಧಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಿಮಾ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ, ಚಿಟ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್​ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

"ಈ ಮೊದಲು, 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಚಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು, ನಾವು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಚಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ, ಚಿಟ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಯುವಜನರು, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಚಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್‌ನ ಸಿಎಂಡಿ ಸಿಹೆಚ್ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಸಾಗಲಿ" ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಲಲಿತಾ ದೇವಿ, ಬಿ. ಗೋಪಾಲ್, ಶರತ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದರು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸುಜಯ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಿಇಒ ಪಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಸಿಒಒ ಮಧುಸೂಧನ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜಾಜಿ, ಬಲರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸಾಂಬಮೂರ್ತಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಜೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳಾದ ಆದಿನಾರಾಯಣ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಪ್ರಸಾದ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮಲ್ಕಜ್‌ಗಿರಿ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ವಲಯ ಬಲಪಡಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುಧಾರಣೆ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂಡಿ ಸೈಲಜಾ ಕಿರಣ್

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ''ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ'' ಚಿಟ್ಸ್ ಫಂಡ್​ನ 124ನೇ ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಆರಂಭ

For All Latest Updates

TAGGED:

MARGADARSI NEW BRANCHMARGADARSI NEW BRANCH HYDERABADMARGADARSI 125 TH BRANCHMARGADARSI CHITFUNDMARGADARSI OPENING AT MALKAJGIRI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಪಯಣ!

'ಭೈರಪ್ಪರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ನನಗಿಷ್ಟ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ರು': ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ

ಹುಲಿವೇಷ, ಕೋಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಾಸೆಯ ಕಲಶ ರಚನೆಯೇ ಕಾಯಕ: ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾರ್ಯ!

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025: ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಘಮ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.