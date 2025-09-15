ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಉದ್ದಗಲ ನಕ್ಸಲ್ವಾದ ಹರಡಿದ್ದ ರಘುನಾಥ್ ಅಲಿಯಾಸ್ 'ಕನ' ಎನ್ಕೌಂಟರ್!
ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾವೋವಾದಿ ನಾಯಕ ರಘುನಾಥ್ ಕೂಡಾ ಹತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
Published : September 15, 2025 at 4:20 PM IST
ಗಿರಿದಿಹ್(ಜಾರ್ಖಂಡ್): ಹಜಾರಿಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕುಖ್ಯಾತ ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕ ರಘುನಾಥ್ ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಪಿಐ (ಮಾವೋವಾದಿ) ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಕಾನಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶಿಬು ಮಾಂಝಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಘುನಾಥ್ ಹೆಂಬ್ರಾಮ್ ಎಂಬಾತ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿವರೆಗೂ ನಕ್ಸಲ್ವಾದವನ್ನು ಹರಡಿದ್ದ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈತನ ಮೇಲಿತ್ತು 39 ಕೇಸ್: ನಿರ್ಮಲ್ ಬಿರ್ಸೆನ್, ಶಿಬು ಮತ್ತು ಚಂಚಲ್ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ 39ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಮೂಲತಃ ಗಿರಿದಿಹ್ನ ದುಮ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಜರಿದಿಹ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಿಬು, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೊಕಾರೊ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆಕ್ ನಾರಾಯಣಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಟೋಲಾ ತಿತಾಹಿ (ದೇಗಾಗರ್ಹ)ಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗಿರಿದಿಹ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೊಕಾರೊ, ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ಮತ್ತು ಚೈಬಾಸಾ-ಸಾರಾಂಡಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಚೋಟಾನಾಗಪುರ)ದಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಜುಮ್ರಾ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಪರಸ್ನಾಥ್ನ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಈತನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಕೂಡ ಈ ಕುಖ್ಯಾತ ನಕ್ಸಲಗೋಸ್ಕರ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಚೈಬಾಸಾ ಜೈಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ: "ರಘುನಾಥ್ 2000ರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ತಲುಪಿದಾಗ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನಕ್ಸಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ. ನಂತರ ಆತನನ್ನು ಚೈಬಾಸಾದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. 2007ರಲ್ಲಿ ಕುಖ್ಯಾತ ನಕ್ಸಲರಾದ ಧಿರೇನ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಎಂಬವರೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ನಂತರ ಆತನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ ಸೋಮವಾರ ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ" ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ ಆರೋಪ: ರಘುನಾಥ್ ದುಮ್ರಿಯ ಜರಿದಿಹ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೊರೆದು ಬೊಕಾರೊದ ದೇಗಾಗರ್ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಎರಡು-ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ. 2022ರಲ್ಲಿ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪವನ್ನೂ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ದಿನ ದೇಗಾಗರ್ಹಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈತನ ಮನೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದರು. ರಘುನಾಥ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
