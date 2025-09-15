₹1 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಹತ್ಯೆ

ETV Bharat / bharat

ಜಾರ್ಖಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಸಲರು ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2025 at 2:24 PM IST

ರಾಂಚಿ(ಜಾರ್ಖಂಡ್‌): ಇಲ್ಲಿನ ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮೂವರು ಮಾವೋವಾದಿಗಳನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹದೇವ್ ಸೊರೇನ್, ರಘುನಾಥ್ ಹೆಂಬ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ವೀರ್ ಸೇನ್ ಗಂಜು ಹತರಾದವರು. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಸಹದೇವ್ ಸೊರೇನ್ ತಲೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋರ್ಹಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಟಿತ್ರಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿಷೇಧಿತ ಸಿಪಿಐನ(ಮಾವೋವಾದಿ) ಸಹದೇವ್ ಸೊರೇನ್ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್, ಕೋಬ್ರಾ ಬೆಟಾಲಿಯನ್‌ನ ಜಂಟಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ.

"ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯ ಬಳಿಕ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಹದೇವ್ ಸೊರೇನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಮೃತದೇಹಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಎಕೆ-47 ರೈಫಲ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಸಹದೇವ್ ಸೊರೇನ್ ತಲೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತರಾದ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಮಾವೋವಾದಿಗಳನ್ನು ರಘುನಾಥ್ ಹೆಂಬ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ವೀರ್ ಸೇನ್ ಗಂಜು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ತಲೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪಲಮು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಮಾವೋವಾದಿ ಗುಂಪಾದ ತೃತೀಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸಮಿತಿ (TSPC)ಯ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಉಪವಲಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಮುಖ್‌ದೇವ್ ಯಾದವ್ (40) ಅಲಿಯಾಸ್ ತೂಫಾನ್ ಜಿ ಎಂಬಾತ ಹತನಾಗಿದ್ದ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮೃತದೇಹ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೈಫಲ್, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮತ್ತು 146 ಜೀವಂತ ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನಾಟು ಮತ್ತು ತರ್ಹಸಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ನಡೆದಿದೆ. ತಲೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಯಾದವ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಪಲಮುನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಬ್ಬರು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

10 ನಕ್ಸಲರು ಎನ್​​ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ: ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗರಿಯಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ನಕ್ಸಲೀಯರನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹತ್ಯೆಯಾದವರ ಪೈಕಿ ನಿಷೇಧಿತ ಸಿಪಿಐ ಮಾವೋವಾದಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮನೋಜ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮೋಡೆಮ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ (58) ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದ. ತೆಲಂಗಾಣದ ವರಂಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ತಲೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

