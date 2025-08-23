ETV Bharat / bharat

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ವರುಣನ ಅಬ್ಬರ: ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ; ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಜನತೆ - MANY HOUSES AND SHOPS DAMAGED

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ರುದ್ರ ನರ್ತನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಭೂಕುಸಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ವರುಣನ ಅಬ್ಬರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 23, 2025 at 9:39 AM IST

ಚಮೋಲಿ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸಂಜೆಯಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಥರಾಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕೊಟ್‌ಡಿಪ್, ರಾಡಿಬಾಗ್, ಅಪ್ಪರ್ ಬಜಾರ್, ಕುಲ್ಸಾರಿ, ಚೆಪ್ಡೊ, ಸಗ್ವಾರ ಮತ್ತು ಥರಾಲಿಯ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ಸತತವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಅವಶೇಷಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ಹೂಳಿನಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿವೆ. ಚೆಪ್ಡೊದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಿನಾಶ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚೆಪ್ಡೊದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಗ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರೊಳಗೆ 20 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿರುವ ವರದಿಯೂ ಇದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ವರುಣನ ಅಬ್ಬರ (ETV Bharat)

ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿ ಹೂತು ಹೋದ ವಾಹನಗಳು: ಥರಾಲಿಯ ಕೋಟ್‌ಡಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಹಲವು ವಾಹನಗಳು ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿವೆ. ರಾಡಿಬಾಗ್ ತಹಸಿಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನಿವಾಸದೊಳಗೂ ನೀರು ಸಮೇತ ಕೆಸರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ರಾಡಿಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಹನಗಳು ಅವಶೇಷಗಳ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಜನತೆ: ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ವರುಣನಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರ ಮನೆಗಳು ನೆಲಸಮವಾಗಿವೆ. ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸತತವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ತೊರೆಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ. ಇಂದು ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಂದು ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಪಿಥೋರಗಢ ಮತ್ತು ಬಾಗೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ವರುಣನ ಅಬ್ಬರ (ETV Bharat)

