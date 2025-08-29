ETV Bharat / bharat

'ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರೂ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ': ಮನೋಜ್ ಜರಾಂಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೀಸಲಾತಿ​ ಹೋರಾಟ - MARATHA QUOTA RALLY

ಮುಂಬೈನ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಆಜಾದ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

manoj-jarange-begins-maratha-quota-rally-in-mumbai-crowds-of-supporters-join-him
ಮರಾಠಾ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಮನೋಜ್ ಜರಾಂಗೆ ​ಹೋರಾಟ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2025 at 2:26 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 2:40 PM IST

ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮರಾಠಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮನೋಜ್ ಜರಾಂಗೆ ಪಾಟೀಲ್ ಆಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರೂ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ನಾನು ವಾಪಸ್​ ತೆರಳುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈನ ಆಜಾದ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮರಾಠಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

manoj-jarange-begins-maratha-quota-rally-in-mumbai-crowds-of-supporters-join-him
ಮರಾಠಾ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಮನೋಜ್ ಜರಾಂಗೆ ​ಹೋರಾಟ (ETV Bharat)

ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರೂ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ: ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ವೇಳೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜರಾಂಗೆ ಅವರು, "ಮರಾಠರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮರಾಠರ ಅಸಮಾಧಾನದ ಅಲೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾತ್ರ. ನೀವು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರೂ ನಾನು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರೂ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ'' ಹೇಳಿದರು.

ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಜರಾಂಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. "ನಾವು 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಯಕರ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದು ಆಜಾದ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದರಂತೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಉಪವಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ'' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

manoj-jarange-begins-maratha-quota-rally-in-mumbai-crowds-of-supporters-join-him
ಮರಾಠಾ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಮನೋಜ್ ಜರಾಂಗೆ ​ಹೋರಾಟ (ETV Bharat)

ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರದೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಮರಾಠರು ಮುಂಬೈಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೀಗ, ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಕುಂಬಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸತಾರಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಗೆಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಮರಾಠಾ ಆಂದೋಲನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೂ, ಮರಾಠಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ಜಲ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂತರವಲಿ ಸಾರಥಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜರಾಂಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನತ್ತ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮರಾಠಾ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ವಿಖೆ ಪಾಟೀಲ್ ಇಂದು ಜರಾಂಗೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಸಚಿವ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ವಿಖೆ ಪಾಟೀಲ್, "ಮನೋಜ್ ಜರಾಂಗೆ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಂಬೈ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಜರಾಂಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

manoj-jarange-begins-maratha-quota-rally-in-mumbai-crowds-of-supporters-join-him
ಮರಾಠಾ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಮನೋಜ್ ಜರಾಂಗೆ ​ಹೋರಾಟ (ETV Bharat)

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರ‍್ಯಾಲಿ ವೇಳೆ ಭಾರಿ ಜನಸಂದಣಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಬೈ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲವು ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಜರಾಂಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಒಂಬತ್ತನೇ ರ‍್ಯಾಲಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಕುಂಬಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ (ಒಬಿಸಿ) ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದು ಇವರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಅಂತರವಲಿ ಸಾರಥಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

